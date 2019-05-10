Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.01
$
65.34
72.81
73.20
Прогноз
13.05 – 20.05
$
65.90
73.35
Индексы и котировки Brent
71.20
+1.40 Золото
1285.88
+0.07 РТС
1233.05
–0.33
Динамика валют
EUR / USD
10.05
1.1230
+0.0098
25.04
1.1131
07.05
26.04
15.04

ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимального за 3,5 месяца значения 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Народный банк Китая (Центробанк, НБК) в пятницу понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 247 базисных пунктов, до отметки в 6,7912 юаня за доллар. По статистике регулятора, это минимальное значение обменного курса валютной пары с 25 января.
Согласно заявлениям китайской прессы, колебания валют связаны с ожиданием результатов очередного раунда торговых переговоров Китая и США в Вашингтоне. Как передает в пятницу финансовый портал "Хуаньцювайхуэйван", инвесторы все еще надеются на заключение торгового соглашения между КНР и Соединенными Штатами и ждут результатов переговоров. Волатильность валютного рынка в последние дни объясняется возможными изменениями в мировой торговой системе, сообщает электронное издание.
11-й раунд китайско-американских переговоров по торговле пройдет 9-10 мая в Вашингтоне.
По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году — еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года он укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году его курс вновь опустился (на 5,1%).
ТАСС: последние новости
Банк России повысил с 9 мая курс доллара до 65,23 рубля Хакеры похитили биткоины на сумму около $41 млн у криптобиржи Binance Мосбиржа снизила объем торгов в апреле на 4,6%
Комментарии
Рынки , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Где за границей искать недорогую недвижимость у моря
«Повышение пошлин вредит всему миру»
«Манипулятор»: Названы новые поводы обвинить РФ97
США расширят список стран, которые манипулируют с валютой
В России посчитали самозанятых7
Видео
Рубль пошел вниз
Рынки
Падение неизбежно: что прикончит рубль
Экономика Рынки
Трамп обрушил китайские биржи
Рынки
Дали обещание: россиян не выпустят из страны
Личный счет
Грязная российская нефть вызвала «тревожные вопросы»
Экономика Статьи
Внимание — розыск: в деле «грязной» нефти новый поворот
Экономика
Дальневосточный гектар: почему он не нужен и даром
Недвижимость Статьи
Конец бойкоту: Европа раскаялась перед Россией
Экономика Статьи
Почему Россия не верит в доллар
Экономика Статьи
Россиянам назвали способ увеличить пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение