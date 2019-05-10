Манипуляции с валютой? В чем США подозревают Россию

Минфин США может включить Россию в число стран, которые манипулируют своей валютой, чтобы добиться торговых преимуществ, пишет агентство Bloomberg. Хотя список носит символический характер, однако включение в него может иметь негативные рыночные последствия. У России также накопились претензии к США. Чтобы не сталкиваться с валютными манипуляциями Вашингтона, Москва пытается снизить зависимость от доллара, однако пока что результаты нельзя назвать успешными.

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой, чтобы добиться торговых преимуществ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Всего в список предполагается включить восемь новых стран. Кроме России, туда могут войти Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Ирландия и Малайзия. Два оставшихся государства не называются.

Согласно списку по состоянию на октябрь 2018 года, в него, в частности, входили Китай, Германия, Индия, Япония, Корея и Швейцария.

По данным агентства Bloomberg, из нынешнего списка уберут Индию и Южную Корею.

Ранее США разработали новую систему критериев для того, чтобы называть ту или иную страну валютным манипулятором. В частности, такая страна по новому определению должна иметь большой торговый профицит с США (более $20 млрд в год), поддерживать активное сальдо текущего платежного баланса более чем в 3% ВВП, а также должна заниматься постоянными интервенциями на рынке иностранной валюты.

Минфин должен был предоставить Белому дому список манипулирующих валютой стран еще в начале апреля, но тянул с докладом.

При этом, как отмечает агентство, хотя список носит в основном символический характер, включение в него может вызвать негативные рыночные последствия для государств, охарактеризованных в Вашингтоне как валютные манипуляторы.

В 2016 году после избрания президентом США Дональд Трамп назвал великим чемпионом валютных манипуляций Поднебесную. Валютные манипуляции Китая вели к занижению курса юаня и не позволяли реализовать план США по ребалансировке мировой экономики и повышению конкурентноспособности американских компаний. Чиновники из администрации Вашингтона постоянно критиковали Китай за то, что он не позволяет курсу юаня повыситься.

В последнее время такие же обвинения все чаще звучат в США и в адрес России.

Так, в одном из твитов президент США заявил о том, что Москва и Пекин «играют в девальвацию валюты» из-за того, что Штаты повышают ключевую ставку. «Неприемлемо», — написал Трамп.

Впрочем, сам глава США также невольно помогает девальвации российской валюты. В частности, ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты прогнозировали именно такие последствия от принятого накануне решения американской администрации поднять пошлины на китайские товары с 10% до 25%.

Из-за нового торгового конфликта рынки вновь будут подвержены турбулентности, российский фондовый рынок может упасть, а рубль — ослабнуть, предупреждала аналитик «Фридом Финанс» Александра Овчинникова. По мнению эксперта, курс доллара США может уйти в коридор 66-68 рублей.

Помощник президента России Андрей Белоусов также считает, что повышение американских пошлин на китайские товары может привести к ослаблению курса рубля. При этом, по его словам, снижение курса «объективно усиливает конкурентоспособность нашей экономики». В целом же гораздо опаснее, когда курс рубля меняется непредсказуемо, добавлял он.

Впрочем, по данных торгов на московской бирже, к 11.53 мск курс доллара вырос до 65,2 рублей (плюс 13 копеек).

Между тем у России тоже накопились претензии к США. Так, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что США сами манипулируют долларом с целью наказать неугодные государства.

«Тут же прекращает обслуживание любых банковских операций в долларах, причем не только страну, которую хотят наказать, но и всех, кто с ней так или иначе имеет какие-то отношения», — отмечал глава российского МИДа.

В ответ на санкции Запада, введенные в 2014 году, Россия предприняла ряд ответных мер, в числе которых было и снижение зависимости нашей страны от доллара США в сфере международных расчетов, однако добиться значимых результатов до сих пор не удалось.

При этом в последнее время эксперты говорят о том, что дедоллоризация буксует. В частности, как комментировал аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, об этом свидетельствует тот факт, что Банк России проявляет обеспокоенность разворотом тренда дедолларизации российской экономики.