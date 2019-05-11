«Считаем убытки»: Лукашенко об ущербе от некачественной нефти из РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен оценить сумму ущерба от поступления некачественной нефти из России, сообщает БелТа.

«Сказать эту сумму я сейчас не могу. Она окончательно будет известна после того, как мы проревизируем то, что произошло на Полоцком НПЗ, а сейчас мы считаем убытки», — сказал он.

2 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей по трубопроводу «Дружба».

По версии белорусской стороны, в ней содержалось чрезмерное количество хлорорганических соединений. В концерне опасались, что это обернется нарушениями в работе нефтеперерабатывающих заводов.