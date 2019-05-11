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Трамп поручил увеличить пошлины для Китая еще на $300 млрд 

Rambler News Service + ещё 4 3 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп поручил увеличить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, заявил американский торгпред Роберт Лайтхайзер.
«Сегодня по указанию президента США мы повысили уровень тарифов с 10 до 25% на китайский импорт на сумму около $200 млрд Президент также распорядился начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в $300 млрд», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Торгового представительства США.
Отмечается, что процесс публичного уведомления будет опубликован в ближайшее время в Федеральном реестре.
Вчера Трамп заявил, что нет необходимости спешить в переговорах с Китаем по заключению торгового соглашения. Он сообщил, что пошлины установлены в размере 25% на товары и продукты стоимостью $250 млрд
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