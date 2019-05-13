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Биржи АТР снижаются на усилении торговых рисков 

Прайм + ещё 1 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют негативную динамику на фоне отсутствия прогресса в торговых переговорах США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,99% — до 2910,04 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,9%, до 1554,44 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,23%, до 6296,5 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,57% — до 21223,08 пункта, южнокорейский KOSPI опускался на 1,06%, до 2086,43 пункта. Торги на бирже Гонконга не проводятся в понедельник из-за национального праздника. Гонконгский индекс Hang Seng Index по итогам пятницы вырос на 0,84% — до 28550,24 пункта.
Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе в Вашингтоне безрезультатно на фоне нового повышения пошлин на китайские товары. В ночь на субботу США повысили пошлины с 10 до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.
"Наш базовый сценарий предполагает, что торговая сделка между США и Китаем все еще возможна. Но последние новости говорят о том, что на это может потребоваться больше времени, и вряд ли соглашение будет заключено до конца июня", — сказал агентству Рейтер главный инвестиционный менеджер в странах АТР Credit Suisse AG Джон Вудс (John Woods).
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Комментарии
Рынки , Экономика , Дональд Трамп , Reuters
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