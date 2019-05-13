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Цены на нефть изменяются разнонаправленно на статистике из США и торговых опасениях 

Прайм + ещё 1 6 часов назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно в понедельник утром на фоне данных по количеству буровых установок в США с одной стороны и торговых опасений — с другой, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,27%, до 70,81 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI — опускалась на 0,06%, до 61,62 доллара.
Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила в пятницу, что за неделю число нефтяных буровых установок в США снизилось на 2 штуки — до 805 штук. Это уже третий раз за последние четыре недели, когда количество буровых установок снижается в США. Как добавляет агентство Рейтер, показатель снизился в целом за последние пять месяцев, поскольку независимые нефтяные компании в США сокращают расходы на бурение.
В то же время давление на стоимость "черного золота" оказывает обеспокоенность относительно перспектив торговых отношений двух крупнейших мировых экономик — США и Китая. Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе безрезультатно на фоне повышения Вашингтоном пошлин на китайские товары. Инвесторы опасаются негативного влияния торговой войны на мировую экономику и спрос на нефть. Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что возможная эскалация торговой войны между США и Китаем ограничивает рост цен на нефть.
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Рынки , Компании , Reuters
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