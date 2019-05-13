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Курс доллара: официальный курс доллара повысился на 24 копейки, евро — на 43 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк России установил официальные курсы валют на 14 мая.
Курс доллара повысился на 24,16 копейки, составив 65,4703 рубля (65,2287 рубля на 13 мая). Курс евро повысился на 43,43 копейки до 73,5231 рубля (с 73,0888 рубля на 13 мая).
На валютных торгах Московской биржи доллар и евро дорожают по отношению к рублю. На 12:35 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,3 рубля (плюс почти 23 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:35 мск стоил 73,34 рубля (плюс 20 копеек).
В первой половине дня сделки совершались по курсам от 65,27 до 65,56 рубля за доллар и от 73,32 до 73,61 рубля за евро.
Банки.ру: последние новости
Рубль слабеет в начале валютной сессии ​Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленно ​​Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 65,18 рубля
Рынки , Московская биржа , Центральный банк России
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