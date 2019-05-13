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Dow Jones упал почти на 470 пунктов после заявления Китая о пошлинах на товары из США 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
Резкий спад ключевых биржевых индексов произошел в понедельник в США после заявления Китая о решении ввести с 1 июня 2019 года ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.
Американский промышленный индекс Dow Jones снизился после открытия торгов в понедельник на 469,81 пункта (1,81%), до отметки 25472,56 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 50,24 пункта (1,74%) и оказался на отметке 2831,16 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ сократился на 208,62 пункта (2,68%), до отметки 7708,32 пункта.
Китай с 1 июня 2019 года введет ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд Как говорится в опубликованном в понедельник заявлении Комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР, эти меры приняты в ответ на повышение 10 мая правительством США пошлин в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд с 10% до 25%.
5 мая Трамп сообщил, что с 10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд будут повышены с 10% до 25%, поскольку торгово-экономические переговоры с КНР "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер утверждал, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.
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Рынки , Госсовет КНР
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