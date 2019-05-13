«Роснефть» получила разрешение США на поставку нефти из Венесуэлы в Индию

Поставки венесуэльской нефти на НПЗ в Индии осуществлялись "Роснефтью" с учетом разрешения администрации США, так как она была приобретена по предоплате. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сообщил вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике компании Дидье Касимиро.

"Использование венесуэльской нефти было разрешено, потому что венесуэльская нефть, которую мы поставляем на заводы в Индию, она происходит из предоплатных контрактов "Роснефти", и поэтому Госдеп [США] дал на это разрешение", — сказал топ-менеджер.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники и документы сообщило, что президент Венесуэлы Николас Мадуро получает деньги от продаж венесуэльской нефти через "Роснефть" в попытке обойти санкции США. По его данным, PDVSA перенаправляет счета от продажи нефти "Роснефти", которая в свою очередь перечисляет деньги PDVSA со скидкой к цене продажи, что "дает возможность избежать стандартного срока завершения нефтяных сделок, составляющего от 30 до 90 дней, и позже получает всю сумму у покупателя".

"Роснефть" позднее назвала ложью и провокацией данную публикацию. В частности, в качестве покупателя агентство называло индийскую Reliance Industries.

Позднее Reliance заявила, что не нарушает санкции США при покупке венесуэльской нефти у "Роснефти", так как PDVSA не получает за нее платежи. Reliance пояснила, что покупала венесуэльскую нефть задолго до введения рестрикций США, в том числе у компаний, которые получали ее в обмен на сокращение долга PDVSA. "Роснефть" в числе таких компаний, уточнили в индийской Reliance.

"Роснефть" с 2014 года выдала PDVSA авансы в качестве предоплаты за поставки нефти и нефтепродуктов на общую сумму $6,5 млрд По итогам 2018 года PDVSA сократила долг перед "Роснефтью" до $2,3 млрд, следует из материалов российской компании.