Каким мы увидим рубль этим летом

Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, специально для "Российской газеты":

— Российская валюта пока не склонна метаться, поэтому она и дальше на ближайшую неделю-две будет придерживаться русла с берегами от 64 до 66 рублей за доллар.

Однако ежемесячный отчет ОПЕК , публикация которого ожидается сегодня, 14 мая, может стать неплохим катализатором для перепозиционирования спекулятивных игроков на нефтяном рынке. Очень многие из них смогли неплохо и быстро сделать деньги на коррекции цен от 75 до 69 долларов за баррель. Уже забрали свою прибыль. И сейчас мучительно размышляют, имеет ли смысл возобновлять позиции на понижение опять — с текущих и более-менее умеренных уровней в 71-72 доллара.

Дилемма между продолжением коррекции вниз (из-за явной переоценки роли иранского эмбарго США) и продолжением роста (вследствие вполне реально сохраняющегося дефицита поставок из Венесуэлы, Ливии и действия соглашения ОПЕК+) будет постепенно и успешно решена большинством на рынке. Но, возможно, позднее. Вероятно, после 25-26 июня, когда странами ОПЕК и будут приняты основные решения по продлению действия квот на добычу в том или ином режиме.

Хотя это не означает, разумеется, что нефтяной рынок не может еще раз обновить в рамках технической коррекции те же майские минимумы и пробиться ниже 69 долларов за баррель. Или наоборот — что рынок не может подтянуться постепенно опять к 75 долларам.

Именно в зависимости от этого рубль и прибьет ближе либо к одному берегу в 64 рубля или к другому — в 66 рублей. А если ярко выраженная тенденция по нефти так и не проявится, то рубль, более вероятно, будет все же тяготеть к нижней половине этого коридора, совершая по большей части колебания ближе к 64,5 рубля за доллар и к 72,5 рубля за евро.

Плюс в геополитическом плане инвесторов несколько успокоил состоявшийся телефонный разговор Дональда Трампа Владимира Путина , где речь шла, похоже, все-таки о взаимодействии по разграничению сфер влияния в противовес вариантам дальнейшей открытой конфронтации.

Кстати говоря, при наиболее вероятном "хэппи-энде" в сценарии торговых отношений США-Китай, которые рано или поздно, но скорее всего обречены на некое компромиссное соглашение. Если же позитив подхватят американские и европейские фондовые площадки — то энтузиазм этот может передаться, наконец-то, хотя бы в форме 2-3 месячного ралли и российским биржевым площадкам.

Понятно, что в этом случае рубль будет чувствовать себя еще увереннее. Но даже если фондового бума и не произойдет, то как минимум российскую валюту в этом году ждет тихое и теплое лето — своего рода финансовый отпуск. То есть рубль будет относительно спокоен и в меру крепок.