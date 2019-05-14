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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
3 часа назад
Фото:
RT на русском
Комментарии
На открытии торгов во вторник, 14 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 13 копеек — до 65,30 рубля.
Курс евро снизился на 10 копеек и составил 73,35 рубля.
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