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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 3 часа назад
Фото: RT на русском
На открытии торгов во вторник, 14 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 13 копеек — до 65,30 рубля.
Курс евро снизился на 10 копеек и составил 73,35 рубля.
RT на русском: последние новости
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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