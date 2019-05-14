Биржи Европы растут после резкого падения днем ранее

Основные фондовые индексы Европы растут во вторник после снижения, достигавшего 1,5% днем ранее, при этом рост сдерживает слабая статистика из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,79%, до 7221,08 пункта, французский CAC 40 — на 1,01%, до 5315,88 пункта, немецкий DAX — на 0,45%, до 11930,15 пункта.

Европейские рынки во вторник отыгрывают падение предыдущего дня, которое достигало 1,5% на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем в виде нового раунда взаимных пошлин.

Инвесторы также обратил внимание на корпоративные новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen сообщил, что решил возобновить приостановленную в марте подготовку к первичному размещению акций (IPO) подразделения компании по производству грузовых автомобилей Traton. Акции компании растут в цене на 1,2%.

В то же время акции немецкой корпорации Bayer падают более чем на 2% на фоне новостей о том, что суд в США присудил штраф в 2 миллиарда долларов компании по делу о раке. Жюри присяжных сочло доказанным, что пожилая пара заболела лимфомой из-за того, что на протяжении 30 лет пользовалась опрыскивателем для сорняков Roundup — эта марка принадлежит Bayer.

Рост европейских фондовых рынков сдерживает статистика из Германии от Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), согласно которой индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае упал до отметки минус 2,1 пункта с 3,1 пункта в апреле. Аналитики ожидали роста индикатора до 5,1 пункта.