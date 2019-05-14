Нефть может приблизиться к отметке $75 за баррель

После длинных выходных индекс Мосбиржи вновь откатился ближе к 2500 пунктам: за короткую торговую неделю c 3 по 10 мая индикатор снизился на 2,5% до 2515 пунктов. Основное давление на рынок оказал негатив с переговоров США и Китая по торговым вопросам. Объявление Трампа о введении пошлин на китайские товары на $200 млрд и симметричный ответ китайской стороны разочаровали рынки и после первой волны снижения превратились в усиление волатильности.

При этом поддержку российскому рынку оказывает нефть, которая пока торгуется вокруг отметки $70 за баррель. C одной стороны, на нефть негативно влияет торговая война США и Китая, с другой — поддержку нефти оказывает тревожное усиление напряженности на Ближнем Востоке. По сообщению Саудовской Аравии два ее танкера были атакованы, до этого похожее сообщение пришло от Арабских Эмиратов, а сегодня стало известно об атаке беспилотников на трубопровод в Саудовской Аравии. Такие события создают предпосылки для роста геополитической премии за риск в нефтяных котировках, что при дальнейшей эскалации приведет к росту цен на черное золото.

Рубль с начала мая ослабел на 0,9% до 65,3 руб. /$ вслед за валютами развивающихся стран на фоне возобновления торговой войны. При этом у российской валюты остаются и факторы поддержки: позитивная динамика нефти, затишье с введением новых санкций и спокойная геополитическая обстановка, успешное размещение аукционов Минфина , который в общей сложности смог продать ОФЗ почти на 100 млрд руб. при спросе почти в два раза больше, а также сохранение бюджетного правила. Ожидается, что Минфин увеличит сумму средств, направляемую на реализацию бюджетного правила. В период с 14 мая по 6 июня ведомство направит на покупку валюты 300,5 млрд руб. С учётом возможных дополнительных покупок из отложенных объёмов, сумма ежедневных интервенций на валютном рынке может достигать 19,5 млрд рублей — в полтора раза больше, чем в феврале и марте.

В целом движение мировых рынков будет в большей части определяться новостями, касающимися торговой войны США и Китая, однако для российского рынка определяющей, как обычно, станет цена на нефть, у которой есть шансы приблизиться к отметке в $75 за баррель.