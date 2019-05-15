Биржи АТР растут после снижения несколько дней подряд

Основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду, отыгрывая падение нескольких предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,1% — до 2915,28 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,38%, до 1563,38 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,73% — до 28326,32 пункта. Японский Nikkei 225 повышался на 0,13% — до 21094,05 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,58%, до 2093,87 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,73%, до 6285,2 пункта.

В среду на биржах Азии отмечается коррекция после снижения на протяжении нескольких торговых сессий подряд на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая — страны объявили о взаимном повышения ввозных пошлин на товары друг друга. В то же время инвесторы обратили внимание на заявление Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в рамках "большой двадцатки" в Японии в июне.

"Китайские рынки восстанавливаются после чрезмерных распродаж в течение последних сессий. Настроения на рынках также улучшились на фоне признаков того, что Трамп, похоже, хочет достичь компромисса", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего экономиста по развивающимся рынкам SMBC Nikko Securities Коты Хираямы (Kota Hirayama).

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Китая. По официальным данным, объем промышленного производства в стране вырос в апреле в годовом выражении на 5,4%, хотя аналитики ждали роста на 6,5%, а объем розничных продаж поднялся на 7,2% при прогнозе по росту на 8,6%.