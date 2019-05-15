Нефть дешевеет на росте запасов сырья в США 

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на фоне данных Американского института нефти (API) о резком росте запасов сырья в США на предыдущей неделе, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.46 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,42%, до 70,94 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI теряла 0,74%, до 61,32 доллара.
Участники торгов обратили внимание на данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырья в США на прошлой неделе подскочили на 8,6 миллиона баррелей после повышения на 2,8 миллиона неделей ранее. Теперь инвесторы ждут официальных данных от минэнерго США, которые будут опубликованы позднее в среду. Согласно прогнозам, запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 800 тысяч баррелей после снижения неделей ранее на 3,963 миллиона баррелей.
"Если данные минэнерго подтвердят ощутимый рост запасов, то это может оказать давление на цены на нефть. Однако есть очень много геополитических рисков, которые будут поддерживать цены", — сказал агентству Рейтер рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойа (Edward Moya).