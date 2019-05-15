Нефть дешевеет на росте запасов сырья в США

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на фоне данных Американского института нефти (API) о резком росте запасов сырья в США на предыдущей неделе, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.46 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,42%, до 70,94 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI теряла 0,74%, до 61,32 доллара.

Участники торгов обратили внимание на данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырья в США на прошлой неделе подскочили на 8,6 миллиона баррелей после повышения на 2,8 миллиона неделей ранее. Теперь инвесторы ждут официальных данных от минэнерго США, которые будут опубликованы позднее в среду. Согласно прогнозам, запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 800 тысяч баррелей после снижения неделей ранее на 3,963 миллиона баррелей.