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Акции «Газпрома» выросли на 3,3% 

ТАСС 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Обыкновенные акции "Газпрома" подорожали на открытии торгов Московской биржи в среду на 3,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, до 195,93 рубля за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Положительная динамика акций наблюдается после рекордного роста накануне, когда бумаги "Газпрома" подорожали на 16,4% и установили новый исторический максимум. Причиной для роста стала новость о том, что правление компании предложило выплатить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 рубля на акцию, что более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года.
При этом по состоянию на 10:15 мск акции "Газпрома" замедлили рост до 195,57 рубля, что на 3,1% выше уровня закрытия торгов вторника.
Совет директоров "Газпрома" рассмотрит вопрос о размере дивидендов по итогам 2018 года на заседании 21 мая. Окончательное решение о дивидендах должны утвердить акционеры компании на годовом собрании, которое состоится 28 июня 2019 года в Санкт-Петербурге.
По итогам 2017 года "Газпром" направил на дивиденды 190,36 млрд рублей или 8,04 рубля на одну акцию.
ТАСС: последние новости
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Комментарии1
Рынки , Компании , Газпром , Московская биржа
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