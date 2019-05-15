Биржи АТР закрылись ростом индексов на фоне коррекции

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам среды, частично отыграв падение в течение нескольких предыдущих сессий, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов Shanghai Composite вырос на 1,9%, до 2938,68 пункта, Shenzhen Composite — на 2,3%, до 1577,92 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index прибавил 0,52% и поднялся до 28268,71 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,71%, до отметки в 6284,2 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,58% — до 21188,56 пункта, южнокорейский KOSPI — поднялся на 0,53%, до 2092,78 пункта.

На рынках АТР в среду отмечался коррекционный рост после снижения в течение нескольких сессий подряд. Мировые инвесторы продолжают следить за новостями вокруг торговых отношений США и Китая. Так, Белый дом заявил о том, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в рамках "большой двадцатки" в Японии в июне. Сам Трамп заявил, что США все еще могут достичь соглашения с Китаем по торговле, назвав проходящие переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира "небольшой перебранкой".

"Рынок акций в Японии вышел в плюс на фоне роста на биржах Китая", — считают аналитики Okasan Online Securities, мнение которых приводит агентство Франс Пресс. При этом они добавили, что нельзя "сбрасывать со счетов неопределенность в торговых отношениях США и КНР", несмотря на оптимистичные комментарии Трампа.

Участники торгов обратили внимание на корпоративные и макроэкономические новости региона. Так, во вторник после закрытия торгов японский автопроизводитель Nissan Motor сообщил о снижении чистой прибыли по итогам 2018-19 финансового года (завершился 31 марта) в 2,3 раза — до 319,1 миллиарда иен (2,9 миллиарда долларов). Акции компании по итогам торгов подешевели почти на 6,5%.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Китая. По официальным данным, объем промышленного производства в стране вырос в апреле в годовом выражении на 5,4%, хотя аналитики ждали роста на 6,5%, а объем розничных продаж поднялся на 7,2% при прогнозе по росту на 8,6%.