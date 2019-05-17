Биржи Китая закрылись снижением индексов на 2-3% на обострении торговых опасений

Биржи Китая закрылись в пятницу существенным снижением на фоне усилившейся обеспокоенности за перспективы торговых отношений страны с США, остальные основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также завершили торги в основном в минусе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов Shanghai Composite упал на 2,48%, до 2882,3 пункта, Shenzhen Composite — на 3,26%, до 1533,22 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index потерял 1,2% и опустился до 27946,46 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,59%, до отметки в 6365,3 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,89% — до 21250,09 пункта, южнокорейский KOSPI — снизился на 0,58%, до 2055,8 пункта.

Министерство торговли США заявило на текущей неделе, что намерено внести китайскую компанию Huawei в чёрный список. По заявлению ведомства, компания окажется в черном списке вместе с 70 своими подразделениями за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США". В среду США подписали указ о запрете покупки и использования оборудования, которое представляет угрозу национальной безопасности США. Данная новость была воспринята рынками как новый признак усиления напряженности в отношениях США и Китая.

В том, что касается динамики на бирже Японии, то аналитики Okasan Online Securities сказали агентству Франс Пресс, что "к концу торгов на рынке инвесторы заняли выжидательную позицию из-за недостатка драйверов". На следующей неделе в Японии будут опубликованы данные по динамике ВВП страны в первом квартале. По прогнозам аналитиков, ВВП снизился на 0,2% в годовом исчислении после роста на 1,9% в предыдущем квартале. В квартальном выражении ожидается замедление роста до 0,4% с 0,5% в четвертом квартале 2018 года.