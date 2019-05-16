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К осени доллар имеет шанс потерять 6 рублей, евро — почти 3 рубля 

Российская Газета 10 часов назад
Дмитрий Александров, главный стратег УНИВЕР Капитал, специально для "Российской газеты":
— Прогнозировать изменения курса российской валюты сегодня особенно трудно. И виной всему неопределенность, которая оказывает довлеющее воздействие на все расчеты. И все же построить линию ожидания, опираясь на ключевые устойчивые факторы, вполне можно.
На данный момент российская валюта продолжает держаться в полюбившемся ей интервале в 64-66 рублей за доллар, постепенно двигаясь к отметке 64 рубля. Такое положение дел вызвано повышенным интересом инвесторов к отечественному государственному долгу. Однако белая полоса в жизни рубля обязательно закончится. И этому будет способствовать следующий устойчивый фактор. В мире финансистов есть такое правило "Sale in May and go away", что можно трактовать как "продавай в мае все, что ненадежно, и езжай в отпуск со спокойным сердцем".
Отрадно было бы заметить, что в 2019 году так можно сказать о многих рисковых активах, но впервые за несколько лет не о рубле. Точнее было бы сказать "вновь не о рубле", в прошлом году рубль тоже не подвергся массовой майской распродаже. Однако стоит понимать, что уменьшение риск-аппетитов со стороны инвесторов окажет свое давление на российскую валюту. Но по всем предпосылкам это давление окажется сносным и не выбьет рубль за рамки коридора 64-66 рублей в паре с долларом и 72-74 рубля в паре с евро.
Также надо учесть факторы, играющие на укрепление российской валюты. Первый — это цены на нефть. Второй — возможность освоения новых внешних рынков. После взаимного обмена повышением ввозных пошлин между Китаем и США, покупка некоторых сельскохозяйственных культур КНР становится нерентабельной, что открывает дорогу российским производителям. И третий — это дивидендная щедрость топ-менеджмента голубых фишек российского рынка. В совокупности это подогревает интерес к владению отечественными фондовыми активами в том числе иностранных инвесторов.
Результатом таких действий может стать укрепление индекса ММВБ. А как это связано с состоянием отечественной валюты мы все понимаем. Таким образом, после последствий майских уходов и относительно спокойных летних месяцев, мы можем наблюдать укрепление российской валюты до отметок в 59-60 рублей за доллар (сейчас 64,85 рубля) к сентябрю 2019 года и 70-71 рубль за евро (72,69 рубля).
Однако даже в самые оптимистичные сценарии могут вмешаться непредсказуемые внешние факторы. Что будет если торговая сделка между США и КНР не состоится? Пойдет ли США навстречу России после саммита большой двадцатки? Выдержит ли Трамп линию укрепления отношений между державами под давлением сената? Все эти и другие факторы не дают однозначно поставить на тот или иной исход. Значит, держать руку на пульсе все же придется.
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Рынки , Видео , Дмитрий Александров , ММВБ , "Российская газета"
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