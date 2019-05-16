Биржи АТР в основном растут на ожиданиях поддержки властями КНР экономики страны

Основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в четверг в ожидании того, что власти Китая примут меры по поддержке национальной экономики с тем, чтобы минимизировать негативное влияние торговой войны с США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,28% — до 2947,01 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,23%, до 1581,51 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,24% — до 28336,91 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,68% — до 21043,95 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 0,96%, до 2072,63 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,32%, до 6304,5 пункта.

Участники торгов надеются, что на фоне усиления торговой напряженности межу США и Китаем и нового взаимного повышения импортных пошлин, власти КНР примут дополнительные меры для поддержки своей экономики.

При этом рост сдерживают новости о том, что министерство торговли США намерено внести крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования Huawei из КНР в черный список. Предполагается, что компания окажется в черном списке вместе с 70 своими подразделениями за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США".