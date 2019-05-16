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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
6 часов назад
Фото:
RT на русском
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 6 копеек — до 64,59 рубля.
Курс евро упал на 7 копеек и составил 72,38 рубля.
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