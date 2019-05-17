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Биржи АТР изменяются разнонаправленно на торговой неопределенности 

Прайм 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
Основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в пятницу, поскольку инвесторы пытаются оценить перспективы развития торгового конфликта между США и КНР на фоне неоднозначных новостей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,46% — до 2912,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,66%, до 1558,58 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,77%, до 28056,69 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,98% — до 21269,79 пункта, южнокорейский KOSPI поднимался на 0,22%, до 2072,14 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,71%, до 6372,7 пункта.
С одной стороны министерство торговли США заявило, что намерено внести китайскую компанию Huawei в чёрный список. По заявлению ведомства, компания окажется в черном списке вместе с 70 своими подразделениями за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США". В среду США подписали указ о запрете покупки и использования оборудования, которое представляет угрозу национальной безопасности США.
Данная новость была воспринята рынками как новый признак усиления напряженности в отношениях США и Китая. Между тем, СМИ на текущей неделе сообщили, что министр финансов США Стивен Мнучин не исключил поездку в Пекин в ближайшем будущем для продолжения торговых переговоров, но китайская сторона ответила, что не знает о планах американской делегации приехать в Китай.
Старший валютный стратег NAB Родриго Катриль (Rodrigo Catril) сказал агентству Рейтер, что в целом "новости в области торговли указывают скорее на усиление напряженности, чем на ее ослабление".
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Рынки , Reuters
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