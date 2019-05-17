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Фондовые торги в РФ стартовали в «красной зоне» 

Банки.ру 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,06% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 579,45 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,37% — до отметки 1 256,62.
В пятницу акции ждет коррекция, если внешний фон не улучшится, полагаетаналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Он напоминает, что накануне индекс Мосбиржи прибавил чуть более процента и ушел почти в район исторических максимумов.
«Однако не все так гладко: особых настроений на покупку нет, а вчера рублевый индикатор рынка вытянули два «тяжеловеса» — «Газпром» (+3,6%) и «Лукойл» (+4%). По остальным бумагам особо сильного роста не наблюдалось, несмотря на подъем нефти выше 73 долларов за баррель, и того, что американские инвесторы все-таки вспомнили, что экономика их страны выиграет при любом варианте разрешения торгового спора с Китаем», — комментирует эксперт.
Однако после закрытия российского рынка американские индексы, росшие более чем на 1%, пошли вниз. Сегодня с утра фьючерсы на них торгуются в «красной» зоне, что говорит о негативном открытии и нашего рынка, говорит аналитик. Не смогла закрепиться выше 73 долларов и нефть, добавляет он.
«Поэтому если не произойдет кардинальных изменений или не появится новых драйверов роста, сегодня вполне можно ждать фиксацию прибыли по акциям и рублю, которая может усилиться ближе к финишу торгов», — резюмирует эксперт.
Некоторое давление на российские активы может быть обусловлено решением властей США расширить «список Магницкого», допускает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Однако, оговаривается он, принятие санкционных мер нефинансового характера обычно не находит большого отражения на рынках.
В ближайшее время эксперт ожидает теста отметки в 2 600 пунктов по индексу Мосбиржи.
Банки.ру: последние новости
Курс евро в ходе торгов ушел ниже отметки 72 рубля Официальный курс доллара понизился на 29 копеек, евро — на 32 копейки Официальный курс доллара понизился на 17 копеек, евро — на 15
Комментарии
Рынки , Алексей Антонов , Михаил Поддубский , Газпром , Промсвязьбанк , Московская биржа , Лукойл
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