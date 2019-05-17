Фондовые торги в РФ стартовали в «красной зоне»

Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы снижением, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,06% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 579,45 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,37% — до отметки 1 256,62.

В пятницу акции ждет коррекция, если внешний фон не улучшится, полагаетаналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов . Он напоминает, что накануне индекс Мосбиржи прибавил чуть более процента и ушел почти в район исторических максимумов.

«Однако не все так гладко: особых настроений на покупку нет, а вчера рублевый индикатор рынка вытянули два «тяжеловеса» — «Газпром» (+3,6%) и «Лукойл» (+4%). По остальным бумагам особо сильного роста не наблюдалось, несмотря на подъем нефти выше 73 долларов за баррель, и того, что американские инвесторы все-таки вспомнили, что экономика их страны выиграет при любом варианте разрешения торгового спора с Китаем», — комментирует эксперт.

Однако после закрытия российского рынка американские индексы, росшие более чем на 1%, пошли вниз. Сегодня с утра фьючерсы на них торгуются в «красной» зоне, что говорит о негативном открытии и нашего рынка, говорит аналитик. Не смогла закрепиться выше 73 долларов и нефть, добавляет он.

«Поэтому если не произойдет кардинальных изменений или не появится новых драйверов роста, сегодня вполне можно ждать фиксацию прибыли по акциям и рублю, которая может усилиться ближе к финишу торгов», — резюмирует эксперт.

Некоторое давление на российские активы может быть обусловлено решением властей США расширить «список Магницкого», допускает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский . Однако, оговаривается он, принятие санкционных мер нефинансового характера обычно не находит большого отражения на рынках.

В ближайшее время эксперт ожидает теста отметки в 2 600 пунктов по индексу Мосбиржи.