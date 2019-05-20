Курс доллара: что может остановить победное шествие рубля?

Российский рубль начнет неделю на фоне возобновившегося роста цен на нефть. Сможет ли российская валюта сохранить позитивный настрой?

На прошлой неделе мы оценивали шансы рубля на укрепление, как крайне высокие, хотя в какой-то момент казалось, что негатив захлестнет и российский рынок. Однако рубль все же укрепился, в моменте прибавив к доллару США около одного рубля, а к и единой европейской валюте даже больше.

Сегодня с самого открытия торгов на мировых площадках царит оптимизм, который, правда, не совсем укладывается в общую. информационную картину. США накладывают на китайскую Huawei действительно жесткие ограничения, а трейдеры, судя по всему, ожидают, что этот шаг окажет влияние на китайских властей и те пойдут на сделку.

Как бы то ни было, в течение дня ситуация на рынках может кардинально поменяться.

Ну а пока вместе с фондовыми активами растут и цены на нефть. За бочку смеси Brent снова дают более $72.

Очевидно, при таком внешнем фоне рубль откроется укреплением и снова опустится ниже отметки 65 руб. за один доллар. Другой вопрос, сохранится ли позитив на рынках или сменится паническими продажами, как это было несколько раз за последнее время.

Оценить текущую ситуацию достаточно сложно. Новостные потоки очень противоречивы, а различного рода заявления делаются по несколько раз в день.

Тем не менее, текущие уровни по пара доллар/рубль и евро/рубль выглядят вполне выгодными для покупки валюты. Похоже, Минфин ЦБ все равно не дадут рублю сильно укрепиться с текущих уровней.

Напомним, с 14 мая по 6 июня в рамках бюджетного правила Минфин РФ направит на покупку валюты 300,5 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом говорится в материалах министерства. Таким образом, ежедневный объем покупки валюты составит 16,7 млрд руб.

В предыдущем месяце Минфин купил валюты на 255,4 млрд руб. Иными словами, покупки валюты возрастут, однако рубль потеряет в ближайшие дни поддержку от продажи валюты экспортерами.

Кроме того, с приближением лета наблюдается традиционное сезонное ухудшение показателей текущего счета, что негативно сказывается на рубле.

Если посмотреть на динамику валютного рынка РФ последних лет, можно отметить, что в апреле-мае рубль почти всегда снижается. Исключением стал 2016 г., но тогда начало года выдалось слишком драматичным — цены на нефть падали в моменте ниже $30 за бочку.

Для тех, кто планирует отпуск за границей, возможно, есть смысл купить валюту, чтобы захеджировать валютные риски. Как известно, когда на валютном рынке наступает период турбулентности, туроператоры начинают сильно изменять стоимость путевок.