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Акции Alphabet, Tesla и Apple подешевели 

Investing.com Россия 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Investing.com — В понедельник в центре внимания инвесторов на торгах до открытия рынка в США оказались акции следующих компаний.
• К 15:15 МСК курс акций Alphabet (NASDAQ:GOOGL) снизился на 1,3% после сообщения о том, что компания приостанавливает сотрудничество с Huawei в ответ на бойкот Белого дома.
• Акции Apple (NASDAQ:AAPL) подешевели на 2,4% из-за опасений о том, что продукция компании может попасть под действие пошлин, которые собираются ввести китайские власти на американские товары. Согласно неподтвержденным сообщениям Пекин уже повысил пошлины на продукцию Apple.
• Курс акций Tesla (NASDAQ:TSLA) упал на 4,4% после того, как, по сообщению CNBC, отчет аналитиков Wedbush усилил опасения относительно спроса на Model 3. Компания переживает непростые времена на фоне опасений о том, может ли она быть прибыльной. Она также она уязвима для китайских ответных мер в торговом конфликте, особенно если учесть, что Китай является крупнейшим в мире рыком для электромобилей.
• Акции Lyft (NASDAQ:LYFT) подешевели на 2,4% после того, как инвесторы выдвинули обвинения компании относительно проведения ее IPO. В судебном иске сказано, что Lyft ввела инвесторов в заблуждение относительно ее позиции на рынке.
• Курс акций Boeing (NYSE:BA) снизился на 1% после того, как она признала, что не может на симуляторе точно воспроизвести условия, которые привели к двум авиакатастрофам данной модели самолета.
• Акции Target (NYSE:TGT) подешевели на 0,1%, растеряв весь предыдущий рост, связанный с тем, что аналитики Morgan Stanley (NYSE:MS) повысили рейтинг компании до уровня «средний по рынку».
• Курс акций Qudian (NYSE:QD) вырос на 4,9% после того, как китайский онлайн-банк опубликовал хороший квартальный отчет, согласно которому сумма выданных кредитов выросла на 91,2% в годовом исчислении, а выручка повысилась на 22,2%.
Investing.com Россия: последние новости
Нефть в плюсе на фоне сигналов о возможном продлении сделки ОПЕК+ в июне В ожидании угрозы Рынок акций Великобритании закрылся падением, Investing.com Великобритания 100 снизился на 0,54%
Комментарии
Рынки , Компании , Boeing , Морган Стэнли Банк , Apple
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