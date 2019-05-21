Будут сюрпризы: назван курс доллара на лето

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович рассказал «Российской газете», каким ожидается курс доллара летом 2019 года. По словам эксперта, резких взлётов и падений на валютном рынке не предполагается. Этому способствуют стабильные цены на нефть, отсутствие санкций и интерес западных инвесторов в российских ОФЗ.

Покатович уверяет, что в настоящее время российская экономика обладает характеристиками фундаментальной прочности, которые привлекают иностранный капитал. Низкий объём внешнего долга, жёсткая бюджетная политика, контролируемая инфляция и двойной профицит способствуют росту интереса зарубежных инвесторов в российских ценных бумагах, в том числе облигациях федерального займа.

По мнению эксперта, летом поддержку рублю окажет продолжающийся рост иностранного спроса на ОФЗ, который может быть подстёгнут в случае, если в июне Центробанк снизит ключевую ставку.

Также национальная валюта продемонстрирует стабильное положение при отсутствии санкций со стороны Запада, уверен Покатович. Сложившиеся обстоятельства в виде обострившихся торговых проблем между США и Китаем позволяют надеяться, что в ближайшие месяцы Россия выйдет из «первоочередных целей американского давления».

Наконец, летом на стороне рубля, по словам финансового аналитика, окажется нефть, поскольку в связи с дефицитом предложения, вызванном геополитическими факторами Венесуэлы, Ливии и Ирана, котировки будут удерживаться в районе 70-80 долларов за баррель.

В случае выполнения вышеуказанных условий, Покатович полагает, что курс сохранит свои позиции в диапазоне 64-67 рублей за доллар.