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Будут сюрпризы: назван курс доллара на лето 

Рамблер 3 часа назад
Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович рассказал «Российской газете», каким ожидается курс доллара летом 2019 года. По словам эксперта, резких взлётов и падений на валютном рынке не предполагается. Этому способствуют стабильные цены на нефть, отсутствие санкций и интерес западных инвесторов в российских ОФЗ.
Покатович уверяет, что в настоящее время российская экономика обладает характеристиками фундаментальной прочности, которые привлекают иностранный капитал. Низкий объём внешнего долга, жёсткая бюджетная политика, контролируемая инфляция и двойной профицит способствуют росту интереса зарубежных инвесторов в российских ценных бумагах, в том числе облигациях федерального займа.
По мнению эксперта, летом поддержку рублю окажет продолжающийся рост иностранного спроса на ОФЗ, который может быть подстёгнут в случае, если в июне Центробанк снизит ключевую ставку.
Также национальная валюта продемонстрирует стабильное положение при отсутствии санкций со стороны Запада, уверен Покатович. Сложившиеся обстоятельства в виде обострившихся торговых проблем между США и Китаем позволяют надеяться, что в ближайшие месяцы Россия выйдет из «первоочередных целей американского давления».
Наконец, летом на стороне рубля, по словам финансового аналитика, окажется нефть, поскольку в связи с дефицитом предложения, вызванном геополитическими факторами Венесуэлы, Ливии и Ирана, котировки будут удерживаться в районе 70-80 долларов за баррель.
В случае выполнения вышеуказанных условий, Покатович полагает, что курс сохранит свои позиции в диапазоне 64-67 рублей за доллар.
Комментарии4
Рынки , Видео , Центральный банк России , "Российская газета"
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