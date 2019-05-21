Назван курс доллара на лето

Антон Покатович, главный аналитик "БКС Премьер", специально для "Российской газеты":

— Курсу рубля удается подойти к лету, сохраняя достойную стабильность. Российская валюта в течение мая продолжала демонстрировать высокий уровень толерантности почти ко всему набору внешних рисков, включая новый виток торгового конфликта США и Китая. В результате в последнее время курс национальной валюты не покидал комфортного диапазона вблизи уровней 64-66 рублей за доллар.

По нашим прогнозам, летний период может преподнести немало сюрпризов, однако российский рубль может в очередной раз вступить в "противостояние" с мировой волатильностью.

По нашим оценкам, базисом такой высокой толерантности рублевых активов к внешним понижательным движениям является фундаментальная прочность российской экономики.

Экономика России по макроэкономическим показателям в сегменте развивающихся рынков почти не имеет реальных аналогов. Набор таких показателей содержит в себе сравнительно низкий объем внешнего долга, который полностью покрывается золотовалютными резервами, жесткую бюджетную политику с бюджетным правилом, которая позволяет накапливать стране масштабные резервы, контролируемую инфляцию, двойной профицит (счета текущих операций и бюджета), рациональную политику монетарных властей и так далее.

В результате именно такой макроэкономический комплекс с учетом присутствия в экономике достаточно высоких реальных ставок привлекает иностранцев в российские активы. Масштабный спрос нерезидентов, который раз за разом находит отражение в столь успешных аукционах Минфина по размещению ОФЗ в этом году, оказывает рублю существенную поддержку.

По данным ЦБ, на долю нерезидентов в формировании спроса на ОФЗ сейчас приходится около половины. Столь масштабный приток иностранного капитала в ОФЗ в существенной мере уравновешивает процесс покупок валюты Минфином в целях исполнения бюджетного правила и поддерживает курс рубля.

На данный момент мы имеем предварительные данные Росстата по росту ВВП РФ в первом квартале на уровне 0,5 процента год к году. Если основываться на этих оценках, то экономика России в первом квартале испытала значительное замедление в сравнении с уровнями конца 2018 года. Однако на данный момент мы не считаем эту информацию достаточной, чтобы делать однозначные выводы о близости экономики к рецессии. Полагаем, что такого же мнения может придерживаться большинство участников рынка, для которых российские бумаги, например, ОФЗ полностью сохраняют характеристику высокого кредитного качества.

По нашим оценкам, в перспективе лета иностранный спрос на ОФЗ может продолжить свой рост. Триггером для повышения агрессивности таких покупок могут стать более четкие сигналы Банка России в отношении своей готовности к понижению ключевой ставки. Если в июне ключевая ставка все же будет снижена, то это событие, скорее всего, транслируется в рост отечественного долгового рынка, что может оказать рублю соответствующую поддержку. По нашим оценкам, июньское решение ЦБ по понижению ключевой ставки главным образом будет определяться внешней рыночной конъюнктурой, включая оценку санкционных рисков, в то время как проинфляционный риск к этому моменту будет оцениваться регулятором как полностью контролируемый.

Тем не менее, столь привлекательный фундаментальный базис РФ в течение этого года подкреплен отсутствием реальных санкционных действий со стороны Запада. Пока что наиболее серьезные санкции остаются в бумажном виде законопроектов, а временные рамки рассмотрения данных актов также остаются неизвестны. Мы полагаем, что такое санкционное затишье (в плоскости введения против России каких-либо реальных экономических ограничений) летом может продолжиться. Основной "генератор" санкционных угроз для РФ в лице США сейчас занят решением торговых проблем с Китаем, а также наращиванием давления на Иран. В таких условиях Россия в перспективе ближайших месяцев на определенный срок может выйти из списка первоочередных целей давления американского политического истеблишмента.

В результате летом на стороне рубля будет нефть и надежды на то, что санкционное давление в отношении России уйдет с западной повестки дня. В отношении нефтяной поддержки на сегодняшний день мы имеем меньше всего сомнений. Вне зависимости от продления действия ОПЕК+ на летнем заседании министров, полагаем, что в летний период на рынке нефти сформируется дефицит предложения, вызванный геополитическими факторами Венесуэлы, Ливии и Ирана. Столь масштабная геополитическая компонента в нефти, на наш взгляд, позволит котировкам удерживаться в диапазоне 70-80 долларов за баррель.

Основным риском для рубля традиционно остается геополитическая обстановка вокруг России. Однако при наличии неурегулированного торгового спора между США и Китаем вероятность реализации санкционных действий летом в отношении РФ оценивается нами на уровнях 20-30 процентов. В свою очередь, если уровень эскалации торгового противостояния двух крупнейших мировых экономик превысит все смелые ожидания рынка и резко перейдет в формат торговой и валютной войны, то весь сектор развивающихся рынков окажется под существенным давлением, включая рубль.

В нашем базом сценарии мы ожидаем сохранения курса в широком диапазоне 64-67 рубля за доллар в летней перспективе.