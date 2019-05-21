Фондовые торги в России открылись ростом

Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:03 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,29% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 579,18 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,23% до отметки 1 259,09.