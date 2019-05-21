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Фондовые торги в России открылись ростом 

Банки.ру 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:03 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,29% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 579,18 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,23% до отметки 1 259,09.
«Ни рынок нефти, ни азиатские площадки не дают четких ориентиров перед началом торгов российскими акциями. Рынок откроется, по всей видимости, вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 545—2 595 пунктов, по индексу РТС — 1 245—1 270 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари»Вадим Иосуб.
Банки.ру: последние новости
Индекс Мосбиржи превысил 2 600 пунктов ​Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 40 копеек и к евро — на 27 Официальный курс доллара снизился на 14 копеек, евро — на 28
Рынки , Московская биржа
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