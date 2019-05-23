США могут закинуть цены на нефть выше 250 долларов

Отношения между США и Ираном в последние пару недель снова обострились, и на этом фоне активизировались разговоры о возможности реальной войны в ближневосточном регионе. Если дело действительно дойдет до вооруженного столкновения и обмена ракетными ударами по ключевым объектам нефтяной инфраструктуры, а Тегеран ненадолго закроет Ормузский пролив, нефть взлетит выше 250 долларов за баррель, полагают некоторые эксперты. Впрочем, в среднесрочной перспективе такой жесткий сценарий большинству аналитиков кажется маловероятным.

Еще не время

О том, что войны не будет, говорит целый ряд признаков, считает аналитик «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. Первый и самый главный — отсутствие в регионе достаточной группировки войск США и их союзников. Двух эскадр, которые сейчас там находятся (в Персидском заливе и в Средиземном море), для операции против Ирана явно маловато.

К тому же, в стане союзников США есть разногласия по поводу силового давления на Иран. Так, неделю назад испанский фрегат покинул Персидский залив. Страны континентальной Европы изначально не разделяли позицию президента США Дональда Трампа по вопросу ядерной сделки с Тегераном. Но даже более лояльная Белому дому Великобритания эту операцию не поддержит, считает эксперт, потому что Иран — важный поставщик нефти в Китай, а китайские финансы на сегодня уже достаточно тесно связаны с британскими.

В самих США впереди предвыборная кампания, которую тоже не хочется омрачать трупами. А без трупов с Ираном воевать не получится — это серьезный, хорошо вооруженный противник. И вообще, как показало дело Венесуэлы, Трамп очень любит сотрясать воздух, но когда дело доходит до того, чтобы подписаться под военными интервенциями, затихает.

При этом новостной фон будет оставаться крайне негативным, прогнозирует аналитик. Нагнетать ситуацию будет Саудовская Аравия, которой эта война нужна, в том числе, потому что Иран — их прямой конкурент на рынке нефти. Да и высокие цены на черное золото саудитам необходимы, чтобы подороже продать Сауди Арамко. Поддержит их в этом и Израиль.

«Но если не будет какой-то беспрецедентной провокации, типа крупного теракта под фальшивым флагом, который свалят на иранцев, как 11 сентября свалили на Саддама Хусейна, войны не будет. Пока я не вижу, чтобы к ней готовились в тактическом отношении. И не думаю, что Трампу удастся сколотить какую-то коалицию против Ирана», — рассуждает эксперт.

Но вот дальше ситуация может развернуться по-другому, продолжает он. В мире растет напряжение, в экономике и политике существуют перекосы, которые мирным путем уже не исправить — нужен взрыв. Ситуация очень похожа на то, что было перед первой и второй мировыми войнами. Но перед любой такой войной всегда следует серия региональных конфликтов: крупные мировые силы пробуют друг друга в третьих странах. Иран вполне может стать такой страной, когда ситуация дойдет до точки кипения. Но случится это не в текущем, и даже не в следующем году, «утешает» Голубовский.

При реализации негативного сценария с разрушением нефтяной инфраструктуры и перекрытием Ормузского пролива, взлет нефтяных цен в диапазон 250−300 долларов за баррель абсолютно реален, считает он. Персидский залив — это огромный объем морских поставок, и когда эта часть будет отрезана от мирового рынка, произойдет его фрагментация. Там, где есть нефтепроводы, дефицит углеводородов окажется меньше, но у тех, кто возит их только танкерами, возникнут колоссальные проблемы. Помимо физического дефицита на цену повлияют и эмоции трейдеров, которые прибавят к ней еще порядка 50%. Причем, сбить цену, распечатав резервные запасы, на волне этой паники не получится, считает эксперт.

Чистая манипуляция

Сценарий войны с Ираном — абсолютно фантастичен и невероятен, считает руководитель департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Евгений Удилов. Не согласен он и с мнением коллеги относительно позиции Саудовской Аравии. Ее отношения с Ираном знавали и много худшие времена, напоминает эксперт,

прежде всего, сразу после исламской революции в Иране, когда удобный и саудовским властям, и США шах Пехлеви был отстранён от власти. Или, например, конфликт из-за жертв хаджа, когда в Мекке погибли иранские паломники, и по этой причине с 1988 по 1991 год дипломатические и все иные официальный отношения между Саудовской Аравией и Ираном были разорваны.

«Но даже и после этого странам удавалось договариваться. На ближайшие годы Саудовская Аравия сама слишком занята технологическими и инновационными проектами, так как испытывает потребность побыстрее сбросить с себя зависимость от нефтяных доходов, изменяя структуру экономики. Им сейчас совсем не до полномасштабных вооруженных конфликтов с соседями, что было бы и очень затратно, и весьма неуместно», — полагает аналитик.

Главное, что нужно сейчас саудовской власти — позитивная внутренняя повестка, чтобы выиграть время и инвестировать в будущее, ответить на брошенный обстоятельствами вызов, диверсифицировать собственную экономику, считает Удилов. Прямая настоящая конфронтация, да к тому же с одним из главных соседей из ОПЕК , едва ли в интересах правящих элит обеих стран, добавляет он.

Да и для США история с ядерной сделкой — лишь предлог для манипуляции нефтяными ценами, считает эксперт. Так, прошлой осенью они взлетели до 86,5 долларов за баррель на теме якобы «выпадающих» с рынка иранских объёмов, которые никуда в итоге не делись: для 8 главных стран-покупателей были сделаны исключения. Но в ожидании этого мнимого дефицита нефтяные страны нарастили производство, и в результате на рынке образовался переизбыток нефти. И после недолго взлета котировки обрушились до 50 за баррель, что и требовалось Трампу. Именно поэтому и теперь, когда цены снова стали расти, опять обыгрывается иранская тема.

Но даже если гипотетически допустить военный сценарий со всеми его последствиями, по мнению эксперта, цены вряд ли улетят выше тех же 85−90 долларов за бочку, учитывая достаточно небольшой объем производства в самом Иране, весь расклад цифр по мировой добыче, мировому спросу и запасам.

Неразумно и невыгодно

Ни США, ни их союзники, ни Иран не хотят войны, соглашается эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. Разворачивать военные действия на нефтяной территории неразумно для Трампа, который так активно выступает против высоких глобальных цен на нефть (а военные действия на Ближнем Востоке взвинтят их до небес). С другой стороны, сейчас не лучшее времена для подобных действий в силу торговых споров с Китаем.

«Похоже, что Трампу нравится держать всех, включая иранцев, в полной неопределенности, и заставлять остальных угадывать исход всего этого», — предполагает эксперт.

По его словам, конфликт обострился после того, как Иран, очевидно, намеревался атаковать американские войска в Ираке и Сирии или даже использовать беспилотники против американцев на ключевом водном пути возле Йемена. Особенно, когда Иран установил крылатые ракеты на судах, что усилило опасения, по поводу возможности атаки кораблей ВМС США. Кроме того Тегеран заявил о том, что больше не планирует соблюдать ограничения, касающиеся хранения запасов обогащенного урана и тяжелой воды, которые используются в ядерных реакторах. С другой стороны, ситуацию усугубили громкие заявления Трампа и его советника по национальной безопасности Джона Болтона