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Министр финансов Франции заявил о беспрецедентной угрозе евро 

RT на русском 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр финансов Франции Брюно ле Мэр заявил, что евро столкнулся с беспрецедентной угрозой.
«Евро сейчас находится под угрозой. Он никогда не подвергался такой угрозе», — цитирует главу Минфина AFP.
По его словам, существует риск возвращения финансового кризиса.
Ле Мэр связал эту ситуацию с торговыми войнами и политикой ряда европейских лидеров, которые хотят «исчезновения евро и возвращения к национальным валютам».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отсутствии у Европы альтернативы доллару. По его словам, де-факто доллар обладает международной экстерриториальностью из-за своей силы, и пока Европе не удалось сделать евро таким же сильным.
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