Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,89%, составив $62,57 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,62% — до $71,73 за баррель.