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Цены на нефть снижаются
RT на русском
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,89%, составив $62,57 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,62% — до $71,73 за баррель.
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