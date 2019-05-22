Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.52
$
64.67
71.95
72.15
Прогноз
27.05 – 03.06
$
64.54
72.09
Индексы и котировки Brent
71.89
–0.15 Золото
1273.03
–0.01 РТС
1279.12
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
22.05
1.1151
–0.0040
07.05
1.1191
19.05
08.05
26.04

Цены на нефть снижаются 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,89%, составив $62,57 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,62% — до $71,73 за баррель.
RT на русском: последние новости
Министр финансов Франции заявил о беспрецедентной угрозе евро Рубль растёт к доллару и евро Эксперт оценил торговое противостояние США и Китая
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия осталась без шансов на экономический прорыв126
Польша задержала поставки «чистой» нефти из России
Не взлетели: SSJ-100 как зеркало российской экономики1
Обесценивание рубля откладывается
Раскрыт новый способ вымогательства в Сети
Видео
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
«Больше не пишите»: Лукашенко вывели из себя
Экономика
Украина приостановила транзит нефти в ЕС
Экономика
Россию призвали срочно разобраться с «грязной» нефтью
Экономика
От Зеленского потребовали срочных переговоров с Россией
Экономика
Нефтяная убыль: сколько заплатят за «Дружбу»
Экономика Статьи
Над «Северным потоком-2» нависла новая угроза
Экономика
США нанесут удар по «Северному потоку-2»
Экономика
«Мы останемся»: Австрия дала ответ Путину
Экономика
Конец войне: Что будет с рублем
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение