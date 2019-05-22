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Биржи Европы растут на фоне внешнеторговой неопределенности 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы в среду однимаются, инвесторы следят за ситуацией вокруг торговой политики США, британский FTSE 100 при этом поддерживается удешевлением фунта стерлингов к доллару, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.34 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,58%, до 7371,13 пункта, французский CAC 40 — на 0,16%, до 5394,05 пункта, немецкий DAX увеличивался на 0,37%, до 12191,54 пункта.
Участники торгов продолжают следить за ситуацией вокруг политики США относительно торговли с китайскими компаниями. Ранее СМИ сообщали о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении китайской компаний Hikvision, одного из крупнейших производителей систем видеонаблюдения. Китай позднее в ответ заявил, что выступает против государственного давления, которое использует США для очернения китайских компаний.
Ранее в мае министерство торговли США внесло другую китайскую высокотехнологическую компанию Huawei в "черный список", что перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Но в понедельник министерство сообщило о предоставлении Huawei временных разрешений, которые позволят ей поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.
Британские рынки при этом поддерживаются ослаблением фунта к доллару, курс фунта к доллару снижался на 0,26%, до 1,2671 доллара за фунт. Удешевление национальной валюты увеличивает доходы компаний-экспортеров в долларах, что поддерживает стоимость их акций. Фунт остается под давлением из-за неопределенности вокруг Brexit (выхода Великобритании из ЕС).
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в надежде добиться поддержки депутатами соглашения о Brexit во вторник выступила с несколькими обещаниями, способными, с ее точки зрения, переубедить противников документа, который в четвертый раз будет внесен в парламент в начале июня. Однако предложения Мэй не были встречены с оптимизмом ни оппозицией, ни профсоюзами, и судьба предложенного ею соглашения с ЕС пока неочевидна.
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Рынки , Тереза Мэй , Дональд Трамп , ЕС , Администрация США
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