Биржи Европы растут на фоне внешнеторговой неопределенности

Основные фондовые индексы Европы в среду однимаются, инвесторы следят за ситуацией вокруг торговой политики США, британский FTSE 100 при этом поддерживается удешевлением фунта стерлингов к доллару, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.34 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,58%, до 7371,13 пункта, французский CAC 40 — на 0,16%, до 5394,05 пункта, немецкий DAX увеличивался на 0,37%, до 12191,54 пункта.

Участники торгов продолжают следить за ситуацией вокруг политики США относительно торговли с китайскими компаниями. Ранее СМИ сообщали о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении китайской компаний Hikvision, одного из крупнейших производителей систем видеонаблюдения. Китай позднее в ответ заявил, что выступает против государственного давления, которое использует США для очернения китайских компаний.

Ранее в мае министерство торговли США внесло другую китайскую высокотехнологическую компанию Huawei в "черный список", что перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Но в понедельник министерство сообщило о предоставлении Huawei временных разрешений, которые позволят ей поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

Британские рынки при этом поддерживаются ослаблением фунта к доллару, курс фунта к доллару снижался на 0,26%, до 1,2671 доллара за фунт. Удешевление национальной валюты увеличивает доходы компаний-экспортеров в долларах, что поддерживает стоимость их акций. Фунт остается под давлением из-за неопределенности вокруг Brexit (выхода Великобритании из ЕС ).