Цены на нефть продолжают снижаться на росте запасов в США

Мировые цены на нефть в среду днем не снижают темпов снижения, достигнутых утром, когда трейдеры отреагировали на данные Американского института нефти (API), который сообщил о неожиданном росте запасов этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.49 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,42%, до 71,88 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,95%, до 62,53 доллара.

API в ночь на среду сообщил, что, согласно его оценкам, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 мая, поднялись на 2,4 миллиона баррелей.

Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы позднее в ходе торгов. Эксперты всё ещё прогнозируют, что эти запасы всё-таки сократились, на 600 тысяч баррелей, до 471,4 миллиона баррелей.