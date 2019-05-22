Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.26
$
64.48
71.76
71.98
Прогноз
27.05 – 03.06
$
64.54
72.09
Индексы и котировки Brent
71.09
–0.04 Золото
1275.43
+0.00 РТС
1294.63
+0.14
Динамика валют
EUR / USD
22.05
1.1154
–0.0037
07.05
1.1191
19.05
08.05
26.04

Цены на нефть продолжают снижаться на росте запасов в США 

Прайм 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в среду днем не снижают темпов снижения, достигнутых утром, когда трейдеры отреагировали на данные Американского института нефти (API), который сообщил о неожиданном росте запасов этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.49 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,42%, до 71,88 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,95%, до 62,53 доллара.
API в ночь на среду сообщил, что, согласно его оценкам, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 мая, поднялись на 2,4 миллиона баррелей.
Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы позднее в ходе торгов. Эксперты всё ещё прогнозируют, что эти запасы всё-таки сократились, на 600 тысяч баррелей, до 471,4 миллиона баррелей.
Частично сдерживают снижение котировок нефти опасения вокруг событий на Ближнем Востоке. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ответит "огромной силой" в случае агрессии Ирана против Штатов. В ночь на среду исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан заявил, что США не собираются воевать с Ираном, но будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке.
Прайм: последние новости
Биржи Европы растут на фоне внешнеторговой неопределенности Набиуллина назвала основной риск для развития фондового рынка РФ Бумаги российских компаний в Лондоне торгуются разнонаправленно
Комментарии
Рынки , Патрик Шэнахан , Дональд Трамп , Пентагон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФРГ отказалась слушаться США по «Северному потоку-2»
ЦБ пожаловались на дешевую криптовалюту
В США запаниковали в ожидании ответа Китая
Авиаперелеты станут недоступны большинству россиян4
Топилин заявил о тренде на снижение безработицы3
Видео
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
«Больше не пишите»: Лукашенко вывели из себя
Экономика
Украина приостановила транзит нефти в ЕС
Экономика
Россию призвали срочно разобраться с «грязной» нефтью
Экономика
От Зеленского потребовали срочных переговоров с Россией
Экономика
04:34
Россиянин пожаловался на отказ Сбербанка выдать его деньги
Личный счет
Нефтяная убыль: сколько заплатят за «Дружбу»
Экономика Статьи
Над «Северным потоком-2» нависла новая угроза
Экономика
США нанесут удар по «Северному потоку-2»
Экономика
«Мы останемся»: Австрия дала ответ Путину
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение