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Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру + ещё 3 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,35% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 629,37 пунктов. Индекс РТС опустился на 0,49% — до отметки 1 286,4.
«Заметное снижение азиатских рынков и нефтяных цен делают неизбежной и коррекцию на российском рынке акций в начале торгов. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 610—2 660 пунктов, по индексу РТС — 1 275—1 305 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.
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Рынки , Московская биржа
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