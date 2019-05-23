Фондовые торги в РФ открылись в минусе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,35% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 629,37 пунктов. Индекс РТС опустился на 0,49% — до отметки 1 286,4.