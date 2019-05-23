Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.71
$
64.50
72.11
72.10
Прогноз
27.05 – 03.06
$
64.15
71.66
Индексы и котировки Brent
69.78
–0.07 Золото
1276.91
+0.07 РТС
1280.85
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
23.05
1.1133
–0.0058
08.05
1.1192
20.05
09.05
28.04

Орешкин удивлен данными Росстата по росту добычи газа 

Rambler News Service + ещё 2 1 час назад
Фото: News.ru
Минэкономразвития ждет разъяснений Росстата в связи с данными о резком росте добычи природного газа в апреле, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Столыпиского форума.
Ранее Росстат [сообщил] (https://rns.online/industry/Promproizvodstvo-v-Rossii-v-aprele-viroslo-na-49-2019-05-22/), что промышленное производство в России в апреле 2019 года выросло на 4,9% в годовом выражении. Согласно данным ведомства, добыча природного газа в апреле текущего года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%.
«Ну здесь мы ждём только комментария от Росстата. Он является независимым органом и сам формирует статистику. Нас тоже эти данные удивили. Понятно, что там в общей цифре роста — это не такое большое изменение, даже без этих данных мы показываем…рост был бы больше 3% по этому показателю. Здесь будем ждать только объяснение от Росстата, возможно будут какие-то корректировки», — сказал он, отвечая на вопрос о данных Росстата резком росте добычи природного газа.
Орешкин добавил, что «в любой статистике, вы посмотрите любую страну мира, данные пересматриваются очень часто, особенно оперативные данные».
«Здесь конечно надо работать над тем, чтобы качество статистики улучшать, чтобы вот таких … конечно же не было», — добавил он.
В Минэкономразвития ранее, комментируя данные Росстата, [сообщили] (https://rns.online/economy/Minekonomrazvitiya-obyasnilo-dannie-po-rezkomu-rostu-promproizvodstva—2019-05-22/), что основной вклад в улучшение динамики промышленного производства в апреле внесли обрабатывающие отрасли, годовые темпы роста обрабатывающей промышленности в апреле выросли до 4,7% год к год после 0,3% год к году в марте. Отмечалось, что «по данным Росстата, улучшение годовой динамики наблюдалось в добыче как нефти, так и естественного природного газа».
Rambler News Service: последние новости
Набиуллина назвала основные риски развития фондового рынка в России Сбербанк назвал главный вызов кибербезопасности в 2019 году Орешкин назвал экономический рост болезненным процессом
Комментарии
Рынки , Личный счет , Экономика , Максим Орешкин , Росстат , Минэкономразвития
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Ход конем: Россия переходит на евро360
Кремль высказался о планах Белоруссии по нефти23
Казахстан ответил на предложение Минска по нефти3
Белоруссия нашла замену российской нефти80
Видео
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
«Больше не пишите»: Лукашенко вывели из себя
Экономика
03:41
Ход конем: Россия переходит на евро
Экономика Статьи
Украина приостановила транзит нефти в ЕС
Экономика
03:02
Кремль высказался о планах Белоруссии по нефти
Экономика
03:02
Белоруссия нашла замену российской нефти
Экономика
Россию призвали срочно разобраться с «грязной» нефтью
Экономика
20:54
«Тарифы ЖКХ могут быть выше в четыре раза»
Личный счет
От Зеленского потребовали срочных переговоров с Россией
Экономика
04:34
Россиянин пожаловался на отказ Сбербанка выдать его деньги
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение