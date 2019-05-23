Орешкин удивлен данными Росстата по росту добычи газа

Минэкономразвития ждет разъяснений Росстата в связи с данными о резком росте добычи природного газа в апреле, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Столыпиского форума.

Ранее Росстат [сообщил] (https://rns.online/industry/Promproizvodstvo-v-Rossii-v-aprele-viroslo-na-49-2019-05-22/), что промышленное производство в России в апреле 2019 года выросло на 4,9% в годовом выражении. Согласно данным ведомства, добыча природного газа в апреле текущего года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%.

«Ну здесь мы ждём только комментария от Росстата. Он является независимым органом и сам формирует статистику. Нас тоже эти данные удивили. Понятно, что там в общей цифре роста — это не такое большое изменение, даже без этих данных мы показываем…рост был бы больше 3% по этому показателю. Здесь будем ждать только объяснение от Росстата, возможно будут какие-то корректировки», — сказал он, отвечая на вопрос о данных Росстата резком росте добычи природного газа.

Орешкин добавил, что «в любой статистике, вы посмотрите любую страну мира, данные пересматриваются очень часто, особенно оперативные данные».

«Здесь конечно надо работать над тем, чтобы качество статистики улучшать, чтобы вот таких … конечно же не было», — добавил он.

В Минэкономразвития ранее, комментируя данные Росстата, [сообщили] (https://rns.online/economy/Minekonomrazvitiya-obyasnilo-dannie-po-rezkomu-rostu-promproizvodstva—2019-05-22/), что основной вклад в улучшение динамики промышленного производства в апреле внесли обрабатывающие отрасли, годовые темпы роста обрабатывающей промышленности в апреле выросли до 4,7% год к год после 0,3% год к году в марте. Отмечалось, что «по данным Росстата, улучшение годовой динамики наблюдалось в добыче как нефти, так и естественного природного газа».