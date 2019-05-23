Биржи Китая упали в пределах 2,4% на фоне ситуации с Huawei

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись в минусе, при этом индексы Китая упали в пределах 2,4% на фоне ситуации с Huawei, попавшей в "черный список" США, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов Shanghai Composite снизился на 1,36% — до 2852,52 пункта, Shenzhen Composite — на 2,43%, до 1503,37 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,58%, до 27267,13 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,26% — до 2059,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,29%, до 6491,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,62%, до 21151,14 пункта.

В мае рынки столкнулись с новыми торговыми рисками, когда Вашингтон включил китайскую компанию Huawei в "черный список", что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Позднее власти США объявили о предоставлении Huawei временных разрешений до 19 августа, которые позволят ей поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

После решения США японские сотовые операторы SoftBank, NTT Docomo и KDDI (au) объявили, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж новых моделей телефонов производства Huawei и приостанавливают прием предварительных заказов. О приостановке приема предзаказов на телефоны 5G от Huawei объявили и ряд британских мобильных операторов. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.