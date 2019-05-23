Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.68
$
64.50
72.00
72.10
Прогноз
27.05 – 03.06
$
64.54
72.09
Индексы и котировки Brent
69.82
+0.03 Золото
1276.91
+0.07 РТС
1279.87
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
23.05
1.1135
–0.0057
08.05
1.1192
20.05
09.05
28.04

Биржи Китая упали в пределах 2,4% на фоне ситуации с Huawei 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись в минусе, при этом индексы Китая упали в пределах 2,4% на фоне ситуации с Huawei, попавшей в "черный список" США, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов Shanghai Composite снизился на 1,36% — до 2852,52 пункта, Shenzhen Composite — на 2,43%, до 1503,37 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,58%, до 27267,13 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,26% — до 2059,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,29%, до 6491,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,62%, до 21151,14 пункта.
В мае рынки столкнулись с новыми торговыми рисками, когда Вашингтон включил китайскую компанию Huawei в "черный список", что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Позднее власти США объявили о предоставлении Huawei временных разрешений до 19 августа, которые позволят ей поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.
После решения США японские сотовые операторы SoftBank, NTT Docomo и KDDI (au) объявили, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж новых моделей телефонов производства Huawei и приостанавливают прием предварительных заказов. О приостановке приема предзаказов на телефоны 5G от Huawei объявили и ряд британских мобильных операторов. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
"Хотя это может иметь сильное негативное воздействие на американские фирмы, администрация Трампа, похоже, намерена сдержать технологический рост в Китае", — прокомментировала агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank Чжу Хуани (Zhu Huani).
Прайм: последние новости
Рубль слегка укрепляется к доллару и евро на нефти и налоговом периоде Рубль коррекционно снижается к доллару и стабилен к евро Состояние внешнего фона перед началом торгов в России негативное
Комментарии
Рынки , Google , Associated Press
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украли тайну: новый удар по Huawei
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР14
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России14
В НБУ прояснили ситуацию с миссией МВФ на Украине
Ход конем: Россия переходит на евро305
Видео
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
«Больше не пишите»: Лукашенко вывели из себя
Экономика
03:41
Ход конем: Россия переходит на евро
Экономика Статьи
Украина приостановила транзит нефти в ЕС
Экономика
03:02
Кремль высказался о планах Белоруссии по нефти
Экономика
03:02
Белоруссия нашла замену российской нефти
Экономика
Россию призвали срочно разобраться с «грязной» нефтью
Экономика
20:54
«Тарифы ЖКХ могут быть выше в четыре раза»
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение