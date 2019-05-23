Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.75
$
64.60
72.26
72.10
Прогноз
27.05 – 03.06
$
65.07
73.78
Индексы и котировки Brent
67.91
–0.03 Золото
1284.21
–0.06 РТС
1275.42
+0.20
Динамика валют
EUR / USD
23.05
1.1181
–0.0010
08.05
1.1192
20.05
09.05
28.04

​Московская Биржа обновила систему управления индексами 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московская биржа при помощи компании Bell Integrator успешно завершила внедрение нового программного обеспечения — интегрированной системы управления и расчета индексов и индикаторов, говорится в материалах биржи.
«Система существенно сокращает time-to-market запуска расчета новых индексов и имеет удобный интерфейс управления. Ее внедрение позволило Московской бирже первой в России организовать расчет показателей iNAV, необходимых для развития индустрии биржевых паевых инвестиционных фондов. Еще одним преимуществом является возможность рассчитывать индексы не только на собственных данных биржи, но и на основе внешней информации», — отмечается в пресс-релизе.
Внедренное ПО позволяет получать биржевую информацию (цены инструментов/курсы валют) в режиме реального времени и рассчитывать значения индексов по заданному расписанию, публикуя их во внутренние и внешние системы, а также на экраны пользовательских интерфейсов. Оно гибко управляет параметрами индексов, используя различные методы расчета.
В ходе реализации проекта специалисты Bell Integrator интегрировали программное обеспечение с торговыми, бэк-офисными системами биржи и хранилищами данных.
Для получения расчета внешних биржевых данных с зарубежных площадок используется инфраструктура компании Refinitiv (новое наименование Thomson Reuters). Внешние индексные модули подключаются через API, объединяя проверенные наработки с современным пользовательским интерфейсом. Архитектура системы построена по модульному принципу с учетом высоких требований к надежности, бесперебойности и обеспечению возможности аудита произведенного расчета индексов. Сам пользовательский интерфейс базируется на веб-технологиях и предоставляет широкие возможности управления рассчитываемыми индексами.
Банки.ру: последние новости
Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов Мировые цены на нефть изменились во вторник разнонаправленно ​Индексы РФ завершили торги в «зеленой зоне»
Комментарии
Рынки , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все пропало? Нефть обрушилась в цене
Расплата будет страшной: россияне опять набрали кредитов
Экс-владелец «Мортона» заключит сделку на 2 млрд рублей
Названы условия для роста экономики РФ5
Кабмин утвердил доппомощь государства для 770 тыс. семей1
Видео
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
01:16
Озадачила аналитиков: Росстат отозвал статистику
Экономика Рынки
«Больше не пишите»: Лукашенко вывели из себя
Экономика
03:41
Ход конем: Россия переходит на евро
Экономика Статьи
Украина приостановила транзит нефти в ЕС
Экономика
03:02
Кремль высказался о планах Белоруссии по нефти
Экономика
03:02
Белоруссия нашла замену российской нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение