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Биржи АТР продолжили снижаться на внешнеторговых рисках 

Прайм 46 минут назад
Фото: globallookpress.com
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу продолжают снижаться третий день подряд на фоне усиления рисков внешней торговли из-за политики США в отношении китайской компании Huawei, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 8.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,19%, до 2847,15 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,77%, до 1491,76 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,19%, до 27319,13 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,79%, до 2043,4 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,79%, до 6440,6 пункта. Японский Nikkei 225 терял 0,45%, опускаясь до 21055,24 пункта. По итогам торгов двух предыдущих дней индексы в основном закрывались в минусе.
Мировые фондовые рынки продолжают оставаться под давлением на фоне действий и высказываний со стороны США по отношению к Huawei. Компания ранее в мае была включена Вашингтоном в "черный список", что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Позднее власти США объявили о предоставлении Huawei временных разрешений до 19 августа, которые позволят ей поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.
Позднее некоторые партнеры компании по всему миру ограничили сотрудничество с Huawei, также СМИ сообщали о возможном внесении в "черный список" других технологических китайских фирм. В четверг президент США Дональд Трамп допустил, что ситуация с Huawei может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем, если оно будет заключено, при этом он назвал Huawei "очень опасной".
На фоне таких опасений биржи США закрылись в четверг снижением на 1,1-1,6%, Европы — на 1,4-1,8%, а нефть упала в цене на 5%.
"В конечном итоге рынки, похоже, начали закладывать в цену влияние продолжительной торговой войны США и Китая на рост мировой экономики", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение старшего рыночного аналитика Oanda Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley).
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Associated Press
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