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Акции «Детского мира» падают более чем на 4% на дивидендной отсечке 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Акции компании "Детский мир" падают в начале торгов более чем на 4% на фоне дивидендной отсечки, следует из динамики торгов Московской биржи.
К 10.10 мск акции "Детского мира" снижались в цене на 4,41%, до 85,84 рубля.
Рынок акций РФ утром в пятницу коррекционно растет вслед за дорожающей нефтью, в локомотивах роста — акции ВТБ и Сбербанка.
Индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышался на 0,5% — до 2633 пунктов, индекс РТС — на 0,6%, до 1283 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Акции Сбербанка растут на 1,4% на фоне проходящего в пятницу годового собрания акционеров крупнейшего российского банка.
Бумаги ВТБ (+1,5%) продолжают дорожать в ожидании высоких дивидендов. В четверг акции ВТБ взлетали на 10% на информации о том, что второй по величине российский банк заложил в новую стратегию развития на 2019-2022 годы дивидендные выплаты в размере 50% чистой прибыли по МСФО.
Стоимость нефти утром повышается на 0,9% — до 68,38 доллара за баррель марки Brent.
Прайм: последние новости
Бумаги российских компаний в Лондоне в основном растут в цене Рынок акций РФ консолидируется после предыдущего роста Золото дешевеет в рамках коррекции
Комментарии
Рынки , Компании , Банк ВТБ , Сбербанк России , Детский мир , Московская биржа
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