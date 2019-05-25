Большая чистка: России вернут грязную нефть

Россия и Белоруссия решили, что делать с загрязненной хлорорганикой нефтью в трубопроводе «Дружба». Некондиционное сырье реверсом будет отправлено в РФ, где его и будут очищать. Речь идет по крайнем мере об 1 млн тонн топлива. При этом способ расчета ущерба от «грязной» нефти в Минске намерены согласовать до 10 июня. Есть основания полагать, что размер компенсации будет ниже ранее заявленного президентом Белоруссии.

Москва и Минск разработали «дорожную карту» по решению проблемы хранящейся в магистральных трубопроводах и резервуарах в Белоруссии «грязной» нефти из России.

Стороны решили по той же трубе отогнать загрязненную хлоорганическими соединениями нефть обратно в Россию, где ее уже будут очищать.

«Соответствующие емкости подготовлены, есть понимание, куда мы ее вытесним. Технологическая карта вчера вечером (23 мая, на встрече вице-премьеров России и Белоруссии — прим. «Газета.Ru») окончательно согласована. Мы решаем эту проблему. Это будут резервуарные емкости, в которых можно разместить такой объем», — сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.

«Это будет реверсом обратно по тем же трубам, только на территории РФ с территории Белоруссии до границы с Польшей. Здесь мы будем доводить ее до стандартных условий», — пояснил Козак.

«Будем с ней работать. Есть механизмы очистки этой нефти», — заверил он.

Речь идет об 1 млн тонн нефти из Белоруссии. Таким же образом будет возвращено в Россию порядка 250 тыс. «грязной» нефти из Польши.

Румас уточнил, что процесс «выдавливания» некондиционной нефти в сторону России начнется уже «с понедельника-вторника» — 27-28 мая. «Таким образом освободится путепровод в сторону Западной Европы», — сказал он в эфире белорусского телеканала ОНТ. Запустить прокачку чистой нефти в направлении Западной Европы как можно скорее заинтересованы обе стороны. Более того, Москва и Минск рассчитывают наверстать упущенную из-за простоя трубы прибыль.

«Мы считаем, что есть еще время восполнить весь тот объем транзита, который стандартно проходит в течение года в сторону Западной Европы, и получить соответствующие доходы белорусским субъектам хозяйствования», — сказал Румас. Таким образом, часть того «косвенного» ущерба, о котором ранее говорили в Минске, может быть компенсировано просто за счет восстановления и превышения обычных объемов прокачки.

Стороны должны выработать решение по поставкам в Белоруссию дополнительных объемов топлива — до 200 тыс. тонн на НПЗ «Нафтан».

При этом российская сторона, по словам Румаса, подтвердила готовность решать вопрос, касающийся компенсации Белоруссии потерь в связи с поставками некачественной нефти.

До 10 июня будет утверждена методика оценки потенциального ущерба. «Сторонам необходимо время, чтобы оценить ущерб, который нанесла некондиционная нефть технологическим установкам на Мозырском НПЗ», — отметил Румас.

О своем намерении требовать компенсацию от России за поставки некондиционного сырья заявила и Польша. Министр энергетики республики Кшиштоф Тхужевский заявил, что Варшава планирует обсудить этот вопрос 3 июня на переговорах в Москве.

Дмитрий Козак признал в беседе с журналистами, что по поводу прояснения размера компенсации с Польшей есть проблемы.

«Там есть спорные вопросы, связанные с технологией хранения этой нефти, у нас есть разногласия по объему этой нефти. Потому что заактировано поступление в трубопровод одного объема некондиционной нефти, а сегодня предъявляется нам в несколько раз больше», — сказал Козак.

Он уточнил, что пришедшая по трубопроводу некондиционная нефть без ведома России «была разбавлена кондиционной нефтью» уже в Польше.

«Поэтому есть соответствующие дискуссии», — уточнил Козак. Можно предположить, что дискуссии есть и по поводу объемов «откачки» грязной нефти из Польши: по неофициальным данным, на территории этой страны «застрял» 1 млн тонн «грязной» нефти, а откачать назад Россия готова только в четыре раза меньше.

Вопрос компенсации обсуждается и с другими сторонами, пострадавшими от проблем с нефтью в «Дружбе». Ранее уже было отмечено, что выплатой компенсаций будет заниматься «Транснефть»

О своем ущербе говорила «Укртранснафта», предварительно оценивая свои потери в 1 млн евро. Ранее замминистра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил, что «КазТрансОйл» и «Транснефть» уже начали обсуждение убытков. О необходимости компенсации заявляют и российские нефтяные компании, у которых возникли проблемы с покупателями из-за инцидента. Так, некоторые европейские компании отказываются платить за поставки российской нефти, пока этот вопрос не будет прояснен.

О какой именно сумме в совокупности может идти речь, пока трудно сказать. Ранее глава Минэнерго Александр Новак говорил, что это скорее всего менее 100 млн долларов.

При этом он выразил уверенность, что происшествие с «Дружбой» не повлияет на макроэкономические показатели РФ в конце года, а у «Транснефти» есть все необходимые ресурсы «отвечать за те проблемы, которые были созданы». При этом министр добавил, что говорить о возможном пересмотре дивидендов компании «очень преждевременно».