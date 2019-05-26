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Бессмертный доллар — это миф, уверена Захарова 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова усомнилась в бессмертии американской валюты и предложила представить, что станет с долларам, если против США на один день ввести санкции. Об этом она заявила в интервью НТВ.
По ее словам, ответные удары Китая в торговой войне с США показывают, что санкционное давление делает экономику США очень уязвимой.
"Мы жили в сказке о том, что есть некое далекое королевство, чья экономика совершенно не подвержена ничему и чья валюта является универсальной и абсолютно бессмертной", — сказала Зазарова.
Ранее WSJ ответила на вопрос, покинет ли доллар мировой пьедестал.
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Рынки , Экономика , Мария Захарова , МИД , НТВ , Wall Street Journal
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