Бессмертный доллар — это миф, уверена Захарова

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова усомнилась в бессмертии американской валюты и предложила представить, что станет с долларам, если против США на один день ввести санкции. Об этом она заявила в интервью НТВ.

По ее словам, ответные удары Китая в торговой войне с США показывают, что санкционное давление делает экономику США очень уязвимой.

"Мы жили в сказке о том, что есть некое далекое королевство, чья экономика совершенно не подвержена ничему и чья валюта является универсальной и абсолютно бессмертной", — сказала Зазарова.

Ранее WSJ ответила на вопрос, покинет ли доллар мировой пьедестал.