США устанавливают новые правила для курсов валют

Штаты вполне могут реализовать идею наказать другие страны за якобы манипулирование своими валютами. На самом деле, США сами являются главными махинаторами. В текущем ослаблении валют развивающихся стран виноваты именно американцы, которые нанесли удар под дых Huawei. А сколько раз российский рубль улетал в бездну под влиянием американских санкций?

Министерство торговли США предложило вводить компенсационные пошлины на товары из стран, занижающих стоимость своей валюты по отношению к доллару. По словам главы американского министерства Уилбур Росс, это нововведение «даст понять зарубежным экспортерам, что Министерство торговли может компенсировать валютные субсидии, наносящие ущерб отраслям промышленности США». «Иностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям», — цитирует его CNBC. В министерстве только намерены определить критерии недооценки национальных валют той или иной страны.

Новые пошлины грозят Японии, Южной Корее, Индии, Германии и Швейцарии, уверяет телеканал. Ранее сообщалось, что под подозрением американцев в манипулировании валютами 12 стран, но их число может вырасти до 20. В их числе называлась Россия, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Ирландия и Малайзия. Отсутствие в этом списке Китая легко объяснимо — с ним уже и так ведется торговая война, и в отношении китайских товаров уже введены пошлины. Здесь американцам не нужны новые поводы, достаточно старых.

«Новая инициатива Минпромторга США, вполне вероятно, будет воплощена в жизнь в свете разгорающихся международных торговых противоречий. США уже давно практикуют принятие экстерриториальных законов. Ужесточение импортных пошлин на основе обвинения ряда стран в манипулировании валютным курсом будет означать произвольное регулирование условий двусторонней торговли на основе экономических интересов Соединенных Штатов. В таком случае возражения торговых партнеров США не будут иметь какого-либо значения. Проблема заключается в том, что доллар США является ведущей валютой международных расчетов. Поэтому под действие новых требований США подпадут все страны, ведущие активную внешнюю торговлю», — говорит старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос

Это поможет американцам убить одним ударом сразу двух зайцев. С одной стороны, легко и быстро отрегулировать торговлю. С другой, повлиять на валютную политику формально независимых от США государств. Конечно, все это противоречит основным принципам ВТО , однако для Дональда Трампа — это вовсе не проблема. Он не исключает выхода США из состава ВТО.

Что касается России, то аргументов для ее обвинений в манипулировании валютой у американских властей немного. Впрочем, США это никогда не останавливало. Им нужен всего лишь новый повод для того, чтобы атаковать. Украинский фактор сдувается, карта всесильных русских хакеров уже разыграна, авиакатастрофа над Украиной и история Скрипалей выжата до последней капли.

Ранее Минфин США указывал три критерия, по которым страну можно отнести к числу злостных валютных манипуляторов. Во-первых, это объемы и частота валютных интервенций, проводимых денежными властями страны. Во-вторых, величина превышения экспорта над импортом страны. В-третьих, значимость страны для внешней торговли США.

Внутри России экспорт превышает импорт. В 2018 году — почти в два раза. Продали российских товаров за рубеж на 450 млрд долларов, а купили иностранных товаров на 238 млрд долларов. Однако то, что сальдо торгового баланса России сложилось положительным — для российской макроэкономики только благо. Россия зарабатывает больше валюты, чем тратит ее на покупку импортных товаров. Конечно, это создает условный избыток валюты внутри страны, который сказывает на курсе рубля. Но было бы странно, если бы российские власти ввели ограничения на российский экспорт себе в убыток только потому, что так хочет Вашингтон.

Валютные интервенции российский Центробанк проводит активно, и положительное сальдо платежного баланса превышает 3% ВВП. Только в прошлом году объем покупки валюты составил 4,2 трлн рублей. Однако с точки зрения Банка России, интервенции нужны совсем не для того, чтобы манипулировать курсом валют. «Центробанк закупает валюту для Минфина только в рамках бюджетного правила, которое призвано обеспечивать независимость экономики от нефтяных цен, а не направлено на поддержание того или иного курса рубля. Нет совершенно никаких оснований обвинять нас в манипулировании валютным курсом», — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».

В рамках бюджетного правила сверхдоходы от сырьевого экспорта не тратятся, а копятся в качестве резервов (идут в Фонд национального благосостояния). Это подушка безопасности, которая поможет сгладить для России прохождение очередного кризиса в мировой экономике, сопровождающегося падением цен на нефть. Суть в том, что мировые цены на нефть — это то, на что Россия никак не может влиять, она может лишь подготовиться к ухудшению внешней конъюнктуры. А новые потрясения не за горами, исходя из цикличности мировой экономики (примерно каждые десять лет — рецессия). Вопрос лишь ­— когда она произойдет.

По американской логике, России надо сейчас проедать все поступающие нефтедоллары в страну. Это, конечно, на первых порах может даже подтолкнуть к росту и благосостояние россиян, и экономические темпы России. Однако когда грянет кризис, спасения ждать будет неоткуда.

Обвинить Россию по последнему критерию американцам будет крайне сложно. Торговля с Россией не имеет серьезного значения для самих США.

Правда, товарооборот РФ с американцами, не смотря на всю агрессию и санкции, продолжает расти. В прошлом году он вырос почти на 8% до 25 млрд долларов. Причем, Россия сколько экспортировала в США, столько и импортировала из США — по 12,5 млрд долларов. Хотя торговое сальдо отрицательное, но разница между экспортом и импортом составляет всего 10 млн долларов. Причем, для России США являются довольно значимым партнером — по доле в российском товарообороте они занимают седьмое место (в прошлом году было шестое). Тогда Россия, как торговый партнер для США, имеет малую важность. И это, кстати, серьезно уменьшает риск начала торговой войны с Россией. Правда, к Москве, как известно, у Вашингтона особый, санкционный, подход.

Китай — как крупнейшего торгового партнера для США ­ — уже настиг удар из-за океана в виде пошлин на китайские товары и удара по Huawei. Пекин обвинялся Трампом в манипулировании валютой неоднократно. Но так можно считать валютными манипуляторами любую страну, которая ориентирована на экспорт, потому что слабая местная валюта им всегда выгодна. А это, например, все нефтедобывающие страны. Российские нефтедобывающие компании оказались наиболее рентабельными в мире после обвала рубля предшествующих лет, отмечают аналитики FxPro.

«Каждое снижение курса юаня воспринимается Трампом как попытка подорвать экономику США, продавая больше товаров и тем самым увеличивая торговый дефицит страны. Обменный курс юаня формируется на торгах внутри страны, где Народный Банк Китая удерживает его в коридоре. 2% — это максимально допустимое отклонение от среднедневного значения», — отмечает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

Какие способы манипулирования валютой имеются в руках государств? «До 2007 Китай и Россия активно наполняли золотовалютные запасы, что сдерживало рост курса, однако эта практика осталась в далеком прошлом. Еще раньше подобную картину могли наблюдать у Японии», — отмечают там.

Сейчас центробанк любой страны может с помощью снижения процентных ставок сократить интерес к национальной валюты на фоне снижения доходности облигаций. Валютные интервенции, какую бы цель они ни преследовали, тоже оказывают влияние на местную валюту. «Это считается нормальной практикой, а вот держать курс валюты под контролем, несмотря на внушительный профицит торгового баланса, вызывает порицание. Это расценивается как искусственное создание конкурентного преимущества для товаров, производимых на территории этой страны», — говорят аналитики FxPro.

«Строго говоря, так называемые «манипуляции» валютой со стороны независимых государств не являются манипуляциями. Суверенная страна имеет полное право в случае необходимости регулировать курс национальной валюты, исходя из собственных интересов. Поэтому претензии в манипуляции валютным курсом со стороны другой страны — это фактически обвинение в проведении независимой экономической политики. Иными словами, предполагаемые «манипуляции» других стран собственными валютными курсами являются для США лишь благовидным предлогом для произвольного регулирования условий и объемов взаимной торговли», — говорит Манжос.

На самом деле,

США собираются наказывать других за то, чем сами без зазрения совести занимаются. Дональд Трамп сам активно манипулирует курсом доллара.

Американский президент хочет развития внутреннего производства в стране и роста экспорта американских товаров. Этому мог бы помочь слабый доллар. Трамп через твиты (словесные интервенции), путем давления на ФРС США , развязыванием торговых войн и попытками повлиять на нефтяные котировки и ОПЕК , неоднократно пытался манипулировать курсом доллара. Получается у него пока не очень — но это другой вопрос.

«Зачастую США сами манипулируют курсом доллара посредством ввода различных санкций в отношении неугодных стран. США прекращают обслуживание любых банковских операций в долларах или грозятся ввести эти меры, таким образом, влияя на валюты неугодных стран», — отмечает Кириенко. Далеко за примером ходить не надо. В прошлом году рубль начал резкое ослабление в апреле после санкций США против компаний Олега Дерипаски . С августа начался новый виток падения курса рубля — и виноваты были снова США. Курс рубля так отреагировал на угрозы новых санкций против России.

«Из-за эскалации торговой войны глобальные рынки вновь находятся под давлением, все валюты развивающихся рынков сейчас в отрицательной зоне, и Россия — не исключение. Рубль выглядит лучше многих коллег, но понемногу слабеет. Таким образом, США невольно помогают девальвации российской валюты, делая российский экспорт более конкурентоспособным на мировых рынках», — заключает Кириенко.

Попытки Трампа ослабить доллар не увенчались успехом. А зачем это делать, если можно обвинить в манипуляции другие страны и сделать то, что выгодно американской экономике.