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Биржи АТР растут на снижении рисков торговой войны США с Китаем 

Прайм + ещё 4 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в частности, китайские во вторник растут после того, как главный финансовый регулятор страны высказался о значении торговой войны с США для экономики Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.25 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,78%, до 2914,85 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,9%, до 1547,37 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index прибавлял 0,5%, поднимаясь до 27425,62 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,18%, до 2047,89 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,53%, до 6485,8 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 0,45%, до 21278,5 пункта.
Председатель комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Китая Го Шуцин (Guo Shuqing) в интервью государственному телевидению заявил, что торговая "война" с США оказала ограниченное влияние на финансовые рынки Китая, и ее последствия в будущем будут "еще меньше", как передает его слова агентство Рейтер.
"В случае дальнейшего усиления китайско-американской торговой напряженности существует вероятность смягчения фискальной и денежно-кредитной политики Китая, поскольку Пекин может принять контрциклические меры для полного хеджирования негативного воздействия и стабилизации ожиданий рынка", — цитирует агентство также мнение аналитиков China Galaxy Securities.
Кроме того, отмечается, что Пекин продолжает открывать свои финансовые рынки, несмотря на торговую войну, что может привлечь более долгосрочные иностранные деньги для их поддержки.
Дополнительным фактором роста бирж во вторник стали инвестиции в акции китайских компаний в размере 4 миллиардов юаней (около 580 миллионов долларов) через Stock Connect — трансграничный инвестиционный канал, соединяющий Шэньчжэньскую фондовую биржу и Гонконгскую биржу.
Аналитики связывают такой приток денег с пересмотром индекса MSCI и увеличением в нем в четыре раза доли акций материкового Китая. Пересмотр индекса вступит в силу во вторник после закрытия торгов.
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Рынки , Reuters
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