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Биткойн бьёт рекорды 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: РИА Новости
Курс биткойна достиг максимального значения с мая 2018 года. Как передает «Интерфакс», криптовалюта подорожала сегодня на два с лишним процента до 8804,6 доллара.
С начала года биткойн уже прибавил 130%, однако курс всё ещё значительно ниже максимума 2017 года, когда он приближался к 20-и тысячам долларов.
Другие криптовалюты, такие как EOS, Ether, XRP и litecoin, дорожают сегодня более чем на 5%. Их общая стоимость составляет не менее 268 миллиардов долларов, это максимальный показатель с августа 2018 года.
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