Биткойн бьёт рекорды

Курс биткойна достиг максимального значения с мая 2018 года. Как передает «Интерфакс», криптовалюта подорожала сегодня на два с лишним процента до 8804,6 доллара.

С начала года биткойн уже прибавил 130%, однако курс всё ещё значительно ниже максимума 2017 года, когда он приближался к 20-и тысячам долларов.

Другие криптовалюты, такие как EOS, Ether, XRP и litecoin, дорожают сегодня более чем на 5%. Их общая стоимость составляет не менее 268 миллиардов долларов, это максимальный показатель с августа 2018 года.