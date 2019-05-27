Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.40
$
64.54
72.15
72.35
Прогноз
03.06 – 10.06
$
65.00
71.83
Индексы и котировки Brent
69.16
+0.06 Золото
1286.10
+0.05 РТС
1284.16
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
27.05
1.1192
–0.0030
13.05
1.1222
23.05
13.05
01.05

Курс биткоина обновил годовой рекорд 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
Курс биткоина в понедельник, 27 мая, поднимался до $8910, достигнув таким образом максимального значения с мая 2018 года. Об этом передаёт Интерфакс со ссылкой на CoinDesk.
Что будет дальше с курсом биткоина
«С начала года стоимость криптовалюты подскочила на 130%, однако биткойн очень далёк от максимумов 2017 года, когда его курс был близок к $20 тыс.», — уточняет агентство.
Ранее сообщалось, что с начала мая стоимость биткоина значительно выросла.
Во многом интерес инвесторов к криптовалютам вызван обострением торговой войны между Соединёнными Штатами и КНР. Как ожидается, электронные деньги позволят китайским компаниям обойти американские тарифные ограничения.
RT на русском: последние новости
Рубль растёт к евро Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель Рубль растёт к доллару и евро
Рынки , Видео , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Победа» стала первой в Европе
В столице ежедневно появляется более 100 новых бизнесменов1
Титов предложил дать бизнес-омбудсменам адвокатские полномочия
Путин оценил идею о залоге вместо ареста для бизнесменов
Новак прокомментировал угрозы США «Северному потоку-2»
Видео
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
03:43
Биткоин обновил годовой рекорд
Рынки
03:13
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов
Экономика
01:21
Последствия новой холодной войны: что ждет рубль
Рынки Статьи
04:26
Россиянам указали на новый источник дохода
Личный счет
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
05:24
Россиян предупредили о сносах многоэтажек
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение