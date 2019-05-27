Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.43
$
64.64
72.16
72.35
Прогноз
03.06 – 10.06
$
64.70
72.40
Индексы и котировки Brent
68.72
–0.16 Золото
1285.80
–0.02 РТС
1284.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.05
1.1194
–0.0027
13.05
1.1222
23.05
13.05
01.05

Биржи АТР закрылись смешанной динамикой на фоне визита Трампа в Японию 

Прайм 44 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника без единой динамики в ожидании конкретных договоренностей в рамках визита президента США Дональда Трампа в Японию, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,38%, до 2892,38 пункта, Shenzhen Composite на 2,51%, до 1533,52 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — опустился на 0,24%, до 27288,09 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,05%, до 2044,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,06%, до 6451,9 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,31%, до 21182,58 пункта.
Трамп в понедельник стал первым иностранным лидером, принятым новым императором Японии, прямую трансляцию церемонии во дворце в Токио вел телеканал NHK. Император Нарухито занял Хризантемовый трон 1 мая, и с этого дня в Японии началась эра его правления, получившая название Рэйва.
Трамп также встретился с главой правительства Японии Синдзо Абэ. Среди прочего они обсудили проблемы с КНДР, торговлю и подготовку к саммиту G20 в Осаке, однако никаких конкретных договорённостей, в частности, по экономической тематике достигнуто не было.
Абэ в то же время заявил, что инвестиции Японии в экономику США за месяц возросли на 1 миллиард долларов, и уточнил, что японские компании больше всех в мире сотрудничают с американской экономикой.
Прайм: последние новости
Рубль слабо подрастает в начале торгов к доллару и евро Renault и Fiat Chrysler обсуждают возможность слияния на паритетных началах – СМИ Нефть может уйти выше $70 за баррель
Комментарии
Рынки , Синдзо Абэ , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Игра в бутылочку: торговлю обяжут принимать тару
Белоруссия вернула загрязненную нефть в Россию
Систему соцстрахования России захотели изменить1
Больше не продать: российский экспорт пошел на посадку2
В России стало меньше безработных3
Видео
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
03:13
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов
Экономика
01:21
Последствия новой холодной войны: что ждет рубль
Рынки Статьи
04:26
Россиянам указали на новый источник дохода
Личный счет
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
05:24
Россиян предупредили о сносах многоэтажек
Недвижимость
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение