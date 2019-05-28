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Курс доллара: Эксперт «РГ» назвал курс, ниже которого рубль не упадет 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Reuters
На этой неделе можно и дальше ожидать укрепления рубля. В то же время ему будет очень сложно преодолеть кардинальные уровни к доллару и евро. Эксперт "РГ" назвал, ниже какой планки рубль не опустится.
Андрей Перекальский, ведущий аналитик компании "ФинИст", специально для "Российской газеты":
— Рубль, пользуясь крайне удачным для него стечением обстоятельств, катается, как сыр в масле. Он чувствует себя достаточно хорошо в отличие от многих других "высокодоходных" валют, например, южноафриканского ранда, турецкой лиры, мексиканского песо, попавших в последнее время под давление из-за усиления угрозы эскалации полномасштабной торговой войны между США и Китаем.
Для этого есть целый ряд весомых причин. Вот некоторые из них. Первая. "Война" США против Huawei пока не привела к обрушению на китайских фондовых площадках и массовому оттоку капитала с развивающихся рынков (российский рынок как раз относится к развивающимся).
Вторая причина. Кроме того, президент США Дональд Трамп своей относительно мягкой риторикой внушил инвесторам некоторый оптимизм по поводу грядущей встречи со своим китайским коллегой на приближающемся саммите G-20 в Японии.
Третья причина. На своем последнем саммите ОПЕК не выказал явного недовольства ростом нефтяных котировок, что поддержало цены на "черное золото". Нефтяные котировки прервали падение. А это — позитив для рубля.
Четвертая причина. Америка все еще не ввела в действие большую часть пакета так называемых "адских" санкций против нашей страны (особенно направленных предметно против российского госдолга). Это, безусловно, способствует продолжению притока иностранного спекулятивного капитала в страну, что напрямую поддерживает котировки рубля.
Пятая причина. В России продолжается очередной налоговый период, который традиционно поддерживает рубль.
Что касается прогнозов на вторник, 28 мая, то в этот день ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных, которые скажутся на котировках доллара и евро по отношению к рублю. Так в 12:00 мск будет опубликован большой блок данных по экономике Еврозоны, включая индекс делового климата и индекс экономических настроений. Если данные окажутся хуже прогнозов, то ослабление евро, в том числе и к рублю, усилится. Во второй половине дня ожидается публикация макроэкономической статистики по экономике США. Наиболее важные данные будут обнародованы в 17:00 мск (индекс доверия потребителей). Если данные окажутся хуже прогнозов, то доллар снизится по отношению к нашей национальной валюте.
В свете вышеизложенного в течение дня можно ожидать небольшого укрепления рубля по отношению к доллару до отметок 64,20-64,40 рубля и более заметного усиления рубля по отношению к единой европейской валюте до 71,80 рубля. Исходя из совокупного воздействия всех этих факторов, на текущей неделе (с 27 по 31 мая) можно ожидать продолжения некоторого укрепления рубля. В то же время отечественной валюте будет очень сложно преодолеть кардинальные уровни поддержки по паре доллар/рубль, расположенные в районе 63,70 рубля. Минимальный курс доллара и евро к рублю на этой неделе видится в районе 64,10 и 71,70 соответственно.
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Рынки , Дональд Трамп , ОПЕК , "Российская газета" , Евро , Доллар
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