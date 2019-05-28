Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июльские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,90%, составив $59,16 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли на 0,01% — до $70,12 за баррель.