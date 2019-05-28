​Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленно

Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:02 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 633,81 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,12% — до отметки 1 286,52.

Индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше 2 650, полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов . В понедельник торги на российских финансовых площадках проходили вяло и без энтузиазма из-за выходного в США. Однако Индекс Мосбиржи все-таки смог прибавить полпроцента, напоминает эксперт.