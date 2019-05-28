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Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»
РИА Новости
43 минуты назад
Фото:
Р-Спорт
Комментарии
КИТАЙ ВЫРАЖАЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОСТАВКАХ ПО «СИЛЕ СИБИРИ», ОКОНЧАТЕЛЬНО ОБЪЕМЫ ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ — ЗАМПРЕД ПРАВЛЕНИЯ
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